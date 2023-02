.Publicidad.

Transmilenio tiene pan y circo para dar, en varias ocasiones se han vuelto tendencia las particulares y curiosas escenas que ocurren tanto al interior de los articulados, como en las estaciones del servicio de transporte público de Bogotá.

En los últimos días, en redes sociales han estado circulando las imágenes de un niño perteneciente a la comunidad Embera, quien resultó herido en medio de un procedimiento policial.

El 21 de febrero se conoció la denuncia de una presunta agresión desmedida por parte de un policía hacia un menor de edad de 6 años. A través de la cuenta ‘Autoridades Indígena en Bakata’ se compartieron las fotografías de los hechos y escribieron “¡Abominable! Que en Bogotá de Claudia López no existan garantías alguna. Menor de 6 (seis) años es violentado por patrullero de la Policía Bogotá, en estación de Transmilenio de la 19. La aporofobia, discriminación es de otro nivel”

A causa del revuelo que causaron las imágenes, las autoridades desmintieron que fuese un acto de discriminación, sino que por el contrario se trato de un accidente que ocurrió en medio de una persecución por parte del policía a un hombre que, al parecer, acababa de cometer un robo al interior de la estación de TransMilenio.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y dio a conocer el video de las cámaras de seguridad de la estación y escribió “Esto fue lo que pasó con el niño embera en Bogotá. Un lamentable accidente”

En este muchas personas, de igual manera, repudiaron el hecho y otras mostraron su apoyo al uniformado “Malo si hacen su trabajo de atrapar lacras y malo si no lo hacen, por todo se queja la gente… yo veo claramente que fue un accidente “,”No fue un accidente presidente, si no hubiera sido el bolillo sino una bala, ¿ Cuál hubiera sido la justificación?”, “Fue un accidente. El policía estaba haciendo su trabajo y el niño no tenia vigilancia de sus padres.”, son algunos de los comentarios que se pueden leer a modo de respuesta al trino del primer mandatario.

