Otra que come colágeno: el novio diez años menor que se consiguió Aida Morales

Las redes sociales en Colombia, se han conmocionado con la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez, pues la dulce pareja se lleva 30 años de diferencia. Este tipo de relaciones, son duramente criticadas por los internautas, quienes aseguran que no es normal. Sin embargo, en la farándula colombiana hay varios casos de noviazgos con edades desiguales. Cómo la actriz Viña del Mar, Jorge Enrique Abello, El ‘Flaco’ Solórzano y Aida Morales, quien parece estar muy enamorada.

En el caso de la actriz, Aida Morales, quien ha participado en producciones como, ‘El paseo cuatro’, ‘Uno al año no hace daño’, ‘Mi gente linda’, ‘MasterChef’ y muchas más. La tolimense, fue entrevistada en el programa ‘Bravissimo’ donde habló de su vida y los retos que afrontan las mujeres en la actualidad, ya que deben ser madres, amigas, esposas, empleadas, cuidar su hogar y cuidar de sí mismas. De ahí, surgió el tema de su divoprció que fue hace bastantes años, lo que dió paso a que conociera a su actual pareja.

Su nombre es Fabian Copete, un actor 10 años menor que ella, y aunque muchos les dejan comentarios referentes a su edad en las publicaciones, la actriz es más feliz que nunca: “¿Un pollo de 45 años? Yo no sufro de eso. Para él eso nunca fue un problema […] Tengo un hombre que me ama, que me respeta, que me admira así como soy, con mis cincuenta, punto”, afirmó. Poco le importa que sea más joven, además, recalcó lo importante que es ponerse de acuerdo con la pareja para construir una relación sana y comprometida: “Lo importante es cómo construimos, lo importante de la relación”, expresó la actriz. Parece que las relaciones con pollitos son un rotundo éxito entre las famosas que se atreven a vivirlas.

