Nuevo consentido: RCN no suelta por nada a Frank Martínez

“Hasta yo me sorprendo” es lo que dijo Frank Martínez en el último capítulo de MasterChef de donde no salió victorioso pero sí comprometido. Aunque fue Carla Giraldo la que se ganó los 200 millones de pesos, fue Frank el preferido del canal y de los colombianos.

Ese comercial solo me dice que Frank ganó Masterchef isoqkwwk me quito una teta si no JSKAJS #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefColombia pic.twitter.com/D7eLxppaqP

— ᵗʰ^^🄺🄾🄾🄺🄰🅁🄰🄲🄷🄸🄽 ❀ (@Kookarachin1) November 1, 2021