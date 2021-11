¿Por qué Frank Martínez rompió el corazón de sus seguidores?

.Publicidad.

“Ese matrimonio va a ser transmitido por RCN” dijo Gregorio Pernía después de impactarse por la propuesta de Frank Martínez durante el capítulo final de MasterChef Celebrity, que no solo marcó la historia por ser la temporada más vista sino por contener el primer compromiso del programa. “Estoy en una vaina que jamás me imaginé y estoy pidiendo una cosa que jamás me imaginé” confesó Frank que, aunque no ganó el concurso, salió con dos trabajos dentro RCN y además comprometido.

#MasterChefCelebrity | Frank sorprendió en la final con una conmovedora propuesta de matrimonio 💍👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J #MasterChefColombia pic.twitter.com/UHSrfjI8wR — Canal RCN (@CanalRCN) November 2, 2021

Atención!!!! Frank!!!!!!!!! Te amoooo yo también me casoooooooo #MasterChefCelebrity — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) November 2, 2021

Aunque fue grabado hace bastantes meses, la nueva prometida misteriosa del comediante se enteró a la par con toda Colombia. La propuesta fue delante de cámaras y la respuesta en privado. Fue el mismo humorista quien confirmó la noticia en sus redes sociales, aunque de Lorena no se sabe mucho.

Toda Colombia viendo cómo Frank le pide matrimonio a su novia.#MasterChefColombia #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/5vRRdEnWZQ — BLACKPINK IN YOUR AREA (@blackpink_JLRJ4) November 2, 2021

