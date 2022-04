Nueva encuesta confirma tendencia: Petro y Fico Gutiérrez, los líderes

.Publicidad.

En la última encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica revela que Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto con un 34% seguido de Federico 'Fico' Gutiérrez con un 25%. Sin embargo, si las elecciones presidenciales fueran hoy, se irían a segunda vuelta pues a Petro no le alcanzara para ganar el 29 de mayo ya que debería obtener el 50% -más uno- de los votos. Por su parte, Sergio Fajardo se mantiene en el tercer lugar, su candidatura sigue sin despegar al no superar el umbral del 9% que no logra llegar a los dos dígitos, al igual que Rodolfo Hernández que se mantiene en el cuarto lugar.

En el caso de que en una segunda vuelta los candidatos sean Petro y Fico Gutiérrez, la encuesta pone como ganador al exalcalde de Medellín que obtuvo un 43,5% de los votos mientras que el líder de la Colombia Humana logró el 40,1% de los votos. Fico ganaría con un margen de error muy cerrado pues la diferencia es solo del 3%. Esta encuesta sigue la tendencia de las encuestas pues la última que sacó el Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana reveló que Petro y Fico irían a una segunda vuelta.

