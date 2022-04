Petro y Fico Gutiérrez se despegan del pelotón, irían a segunda vuelta

.Publicidad.

La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana reveló que Gustavo Petro ganaría las elecciones si fueran este domingo, la escogencia de la lideresa social, Francia Márquez, como su fórmula vicepresidencial le sumó a su campaña. Aunque lidera la intención de voto con un 36,5% y aumentó su favorabilidad en el mes de marzo, no le alcanzaría para ganar pues necesitaría el 50% más un voto para ganar el 29 de mayo por lo que se iría a segunda vuelta con Fico Gutiérrez como su rival. El exalcalde de Medellín cuenta con un respaldo del 24,5% mientras otros candidatos no logran despegar como Rodolfo Hernández que pasó de estar en el segundo lugar de las encuestas a estar relegado en el tercer puesto con un 10% después de que su candidatura se enfriará al no participar en la consulta popular el pasado 13 de marzo.

A pesar de que Sergio Fajardo abrió 16 sedes departamentales para empujar su campaña, su candidatura aún no logra despegar. En el último mes pasó de tener una intención de voto del 9,7% al 8,4%, siendo el único candidato que sufrió este bajonazo. Por su parte, Ingrid Betancourt, una de las candidatas más mediáticas, no logra salir de un margen de error del 1,5%.

