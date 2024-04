El pánico del alcalde Federico Gutiérrez con una posible intervención a EPM

No se sabe realmente qué asustó más alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, si la decisión del Consejo de Estado de quitarle la Personería Jurídica a su Movimiento Político Creemos o los rumores de que el gobierno del presidente Gustavo Petro quería intervenir a Empresas Públicas de Medellín, entidad de la que es presidente de la Junta Directiva por ser la Alcaldía de Medellín, dueña del conglomerado de servicios públicos.

La decisión del Consejo de Estado de quitarle la Personería Jurídica a Creemos se conoció el jueves 18 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez se mantuvo en silencio ese día y al día siguiente, el viernes 19 de abril muy temprano en medios locales y nacionales y en su cuenta de X a las 11:35 a. m., el Alcalde de Medellín aseguró que había recibido “información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM”.

He recibido información de que el Gobierno Nacional estaría planeando intervenir a EPM.

No existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino también para Colombia 🇨🇴.

EPM hoy genera entre el 23% de la energía del…