"Se sigue viendo como la mamá" Las críticas a Alina Lozano tras sus retoquitos 

Hace un mes, el creador de contenido Jim Velásquez le propuso matrimonio en un programa en vivo a la actriz Alina lozano, recordada por su papel de 'Nidia' en la famosa novela 'Pedro, el escamoso'. Tras varios días de la sorpresiva proposición, el joven de 23 años anunció en redes sociales que Lozano se sometería a unos procedimientos estéticos para lucir mucho mejor para la boda.

Aunque muchos llegaron a pensar que se trataba de una broma o simplemente era otro video del contenido que los actores comparten en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, no tardó mucho para que Alina Lozano cumpliera a su palabra y viajó hasta Bucaramanga para realizarse a algunos retoquitos.

En diferentes videos, Alina y Jim hicieron referencia a los procedimientos a los que la actriz de 54 años se estaba sometiendo. A esto, sus seguidores siguieron creyendo que todo era falso y que se trataba de maquillaje para hacer el asunto más realista.

La actriz, primero se realizó una limpieza fácil que consistió de varios pasos; después, se inyectó el rostro con plaquetas extraídas de su sangre y grasa que se saca de otra zona del cuerpo. También se inyectó los labios, se hizo una rinomodelación y finalmente, se operó el contorno de los ojos para retirar el exceso de piel.

Recientemente, se conocieron los resultados finales de como ahora luce la actriz, aunque ella quedó muy contenta, parece que a sus admiradores no les gustó para nada que su apariencia hubiese cambiado tan drásticamente.

¿Cómo se ve ahora Alina Lozano?

Ahora, la actriz luce mucho más joven, las líneas de expresión desaparecieron, la piel luce mucho más tersa e incluso las manchas de su rostro son casi imperceptibles. Sin embargo, uno de los aspectos más criticados es la apariencia de sus ojos, fue la única parte del rostro que intervenida quirúrgicamente.

También con el relleno de los labios, estos lucen un poco más carnosos. Algunos señalan que son una de las pocas zonas del rostro que aún conserva su apariencia natural.

"Con el cabello más largo y otro tipo de corte se vería más joven bonita y femenina", "no es un cambio que se aprecia muy natural y estético", "Le cambiaron todo, que no parece ella", "Eso no cambia la edad que tiene", "Los ojos te quedaron raros", son algunos de los comentarios que se pueden leer, pues también le han dejado varios mensajes de apoyo.