No saben como subir el rating: La novela protagonizada por Enrique Carriazo que repetirán en Caracol

Como sus nuevas producciones no han funcionado, el canal ha decidido acudir a su viejos éxitos ¿Será una buena estrategia o aburrirán a los televidentes?

Para nadie es un secreto que la televisión colombiana ha ido perdiendo poco a poco la fuerza que tenía anteriormente. Muchas de las producciones no logran tener un rating aceptable, aunque una que otra novela, sale de esta nueva regla. Aunque Caracol y RCN, los canales más fuertes, suelen sacar al aire diferentes producciones, son contadas las que logran encantar a los televidentes y mantenerlos conectados. Por su parte, el canal de los Santo Domingo, ha tenido una muy mala racha en este aspecto.

Algunas de las producciones que han tenido malos números son 'Los medallistas', 'Ventino', 'Los Briceño', entre otros títulos. Todos estos, han pertenecido a Caracol y es que, a la hora de la verdad, algunos de estas producciones, no lograron el resultado esperado por sus horarios. Sin embargo, parece que la solución por parte del canal no es tratar de organizar sus horarios o sacar producciones más llamativas, no; la verdadera solución consiste en traer historias del pasado, esta vez a Enrique Carriazo.

Hace un par de años, el canal Caracol estrenó la exitosa novela 'La gloria de Lucho', la cual tuvo una gran rating. Esta era protagonizada por el reconocido actor, Enrique Carriazo, el cual hizo un papel tremendo en esta producción. Pues es por esto que, el canal ha tomado la decisión de repetir sus novelas, así como ya lo ha hecho antes. Aunque aún no se sabe cuando volverá a estar al aire, se sabe que será en el prime time y el problema es que, en redes, ya son muchos los usuarios que critican esta decisión.

