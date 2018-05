No, no se puede ser neutral.

Hay quienes jugaron en la primera vuelta como si fuera la segunda. Para crecer electoralmente llamaron a votar en contra de otros. Ahora se pintan de neutralidad para justificar su actitud.

En contra de esa actitud reaccioné de inmediato cuando —después del 11 de marzo— se cambió la política de la CoCo. Se pasó de luchar contra la corrupción y la paz por la política de la “esperanza frente a la venganza y el miedo” (Ver: No perder el norte y recuperar la iniciativa).

Publicidad

Fue un cambio de estrategia que muchos no captaron. Consistió en concentrarse en atacar el supuesto “populismo”, “mesianismo” y “castrochavismo” de Petro.

Ahora bien, fueron unos pocos dirigentes encabezados por Fajardo los que jugaron de esa forma. Eso es a la larga un suicidio político. Sus ataques fueron replicados por los otros candidatos, Vargas y Duque, y los medios de comunicación. Todos contra Petro.

La justificación era que solo Fajardo podría derrotar en segunda vuelta a Uribe (Duque), pero contaban que si ellos pasaban los seguidores de Petro los apoyarían. Pero, en justicia no les alcanzó.

El grueso del electorado independiente creía de buena fe (como era mi caso antes del 13 de marzo) que Fajardo se había decidido a enfrentar de verdad a los corruptos. La gran mayoría votó con ese convencimiento el 27 de mayo y, ahora, estoy seguro, van a dar el paso de apoyo a Petro.

Estoy de acuerdo con que no hay que presionar a nadie porque eso genera resistencia, pero eso no implica que a las personas serias y pensantes no se les estimule a debatir y a rectificar.

Es evidente que hoy la neutralidad es un suicidio político. Pocos les perdonarán a los dirigentes políticos que se hagan los locos y miren para otro lado cuando todos los corruptos de Colombia se han juntado detrás de Uribe (Duque) para cerrar la democracia y eternizar la corrupción.

Es igual a quienes justifican el crimen de Hidroituango. Todos los que están con Duque promovieron ese megaproyecto para acumular poder, dineros corruptos y para tapar con el embalse de agua los vestigios y pruebas de los crímenes que cometieron para despojar y desplazar a la población.

Muchos de los que se refugian con el nini en la actualidad no dicen una sola palabra frente al tremendo problema que amenaza a cientos de miles de personas de Antioquia y de la Costa Atlántica y sobre los cuales pende una catástrofe peor que la de Armero.

No, no se puede ser neutral.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!