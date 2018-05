Cronología de un rojo fracaso

Es fácil identificar la víctima de una encerrona orquestada desde las bases de su propio partido. Has acertado, amigo lector. Me refiero al Dr. Humberto de la Calle Lombana, quien en un reciente trino manifestó: “El domingo me metieron la derrota más macha que le hayan metido a un político”.

Esta fue una derrota que tuvo varios matices, sin desconocer que el más grande fue desde su propio partido, que fueron desencadenando el trágico final de su carrera a la presidencia. Sin duda alguna las encuestas actuaron de videntes en esta contienda electoral, puesto que el candidato liberal quedó dentro del margen que ellas midieron.

Con una votación de 339.180 votos, equivalentes al 2.06% de la votación nacional, la fórmula De la calle – López mantuvo un margen del 2% al 2.8%, cantidad que supera por muy poco a la que obtuvo en la consulta, donde se midió al entonces precandidato Juan Fernando Cristo (365.658 versus 324.777).

Muchos se preguntan cuál fue la causa de esta derrota sin precedentes históricos en Colombia, en el caso de un fuerte candidato y, más importante, perteneciente a uno de los partidos tradicionales del país. Aquí algunas:

1. César Gaviria: el aquelarre político se mueve en torno a una traición del Partido Liberal a su candidato a la Casa de Nariño, en cabeza de su presidente, quien pudo haber vendido al mejor postor los caciques que militan dentro de los rojos a quien pudiera garantizar una participación en el próximo periodo. Recordemos esa frase que lanzó el candidato refiriéndose al Dr. Gustavo Petro: “se dedican a gallinácear liberales”.

2. Su relación con el gobierno saliente: si hay algo que no pudieron hacer Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras fue desligarse del vínculo que tenían con el actual presidente Juan Manuel Santos, al punto de no saber quién era el candidato del presidente.

El saliente presidente deja una un limbo jurídico, institucional y social en el país, a raíz de la pésima implementación de los acuerdos de paz, además de una imagen desfavorable del 72%.

3. El trueque presidencial: así podríamos llamar el mensaje que en muchas ocasiones enviaba el candidato rojo a quienes lo escuchaban y veían en los debates, donde sus intervenciones tenían el trasfondo “yo les di los acuerdos, les di la paz, ustedes háganme presidente”.

4. El hombre de los acuerdos: el 63% de los colombianos desaprobó los acuerdos pactados en La Habana (Cuba) en las votaciones del plebiscito, por lo tanto desaprobaron a quien abanderó y lideró las negociaciones con el hoy movimiento político Farc. Además, hechos recientes dieron credibilidad a lo anunciado por la coalición del no: casos como el de Jesus Santrich, la aparición de nuevas caletas, los bienes en testaferro no reportados. Lo anterior dio el mensaje al país de que las Farc les mintió y por estas razones fue desacertada la decisión de hacer campaña con el instrumento que mayoritariamente la sociedad rechazó.

5. Coalición de rojos y verdes: como tardía podría calificarse la estrategia de querer aliar a los simpatizantes del movimiento que lideró el Dr. Sergio Fajardo y los miembros del Partido Liberal. Dicha alianza fue inviable jurídicamente, esto debido a que la Registraduría ya había pagado la suma de $40 mil millones de pesos a la consulta del Partido Liberal, que tuvo una votación alrededor de los 700.000 votos, de modo que no se podía hacer otra consulta (sumado que el tiempo no alcanzaba ya). La soberbia fue otro factor, ya que los dos querían ser candidatos a la presidencia y ninguno dio su brazo a torcer y retirar su candidatura.

Estas razones fueron algunos de los factores que cocinaron la derrota más vergonzosa del Partido Liberal en su historia. En este momento, ya oficializada la adhesión de los rojos a la candidatura de Iván Duque, De la Calle se desprende del movimiento y anuncia su voto en blanco, en sintonía con Fajardo. Esperemos que este 17 de junio Colombia decida lo mejor y vote a conciencia.

