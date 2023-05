No lo olvida: el amor eterno de Shaira por Mauricio Leal

.Publicidad.

La joven cantante Shaira Peláez, quien se lanzó a la fama desde que participó en el ‘Factor Xs’ cuando era solo una niña. Ganó el concurso y desde ese momento ha ido creciendo en la industria musical, debido a eso, conoció a uno de los peluqueros más queridos por las famosas de la industria del entretenimiento, Mauricio Leal, quien se encargaba de la imagen de la cantante.

Más allá de la relación peluquero clienta, Shaira y Mauricio eran amigos muy cercanos, cariño que llevaron fuera del trabajo, o así lo contó la joven artista en una entrevista con el programa ‘Bravíssimo’: “nos entendíamos a la perfección porque disfrutábamos lo que hacíamos. Él era un apasionado por su carrera, por ser estilista, y yo apasionada por mi música. Eso me lo inculcó él y lo que no estaba bien, me lo corregía. Me ayudaba a ser mejor cada día, me aconsejaba de la mejor manera y estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida; cuando cumplí los quince años fue un momento genial”, dijo. Pasaron muchos momentos juntos y él se convirtió en su consejero y confidente.

-Publicidad.-

No obstante, como toda colombia lo supo, Mauricio Leal, fue brutalmente asesinado presuntamente por su hermano. El caso aún no se ha esclarecido y ahora el sospechoso cambió la versión. Al recordarle a Shaira y mostrarle una foto de ella con su amigo, dijo que ya había pasado un luto por su muerte: “¡Ay, qué foto más linda! No, ya lo que tenía que llorar, lo lloré, así que tranquilos y no se preocupen. No hagan esas caras”, comentó. Pues los presentadores se asustaron al ver su expresión ante el recuerdo.

Finalmente, Shaira, dijo que siempre iba a quererlo, hasta sus últimos días, pues él era imborrable para ella: “‘Maito’ es una persona que va a estar presente en mi corazón y en mi alma los años que me quedan de vida. Porque es una persona que me aportó muchas cosas, más allá de las enseñanzas que me dejó. Compartí muchos momentos con él y le decía –mi hermanito menor–, porque teníamos muchas cosas parecidas” contó. Al aparecer no solo se querían, no solo la aconsejaba y cuidaba, sino que compartían muchos pensamientos que los volvieron aún más cercanos, como ‘hermanitos’. Su tragedia es una pérdida que no solo marcó al país, también marcó a Shaira.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo - CityTv (@bravissimocity)

|Ver también: ¿Segundo round? Shakira puede estar preparando una nueva sesión con Bizarrap