Él es el golfista paisa que hizo historia en el ZOZO Championship de Japón; se llevó el trofeo

Con dos birdies en sus últimos 3 hoyos fue como Nicolás Echavarría logró hacer lo impensado y se consagró con el título del ZOZO Championship en Japón. El colombiano, que había llegado con un bajo perfil tras su eliminación del Shriners Children's Open este 20 de octubre, supo dar la sorpresa y terminó batiendo a los mejores golfistas del mundo, los estadounidenses Max Greyserman y Justin Thomas. Con su victoria, el paisa logró levantar su segundo trofeo en el PGA Tour, después de ganar el Abierto de Puerto Rico en 2023 y considerarse una de las grandes promesas del golf latinoamericano.

Después de completar 3 rondas con números sobresalientes, Nicolás Echavarría llegó a la última como el primero en la clasificación y con el objetivo de mantenerse como el mejor del ZOZO Championship. En los primeros hoyos mantuvo la ventaja, pero con un par de bogeys en su octava y decimocuarta salida las cosas se apretaron y llegó a estar empatado con Greyserman y Thomas. Sin embargo, los 3 últimos hoyos definieron su victoria y con un total de 260 golpes, 20 menos que los presupuestados para el abierto, se hizo con el trofeo y se montó en el puesto 65 entre los mejores golfistas del mundo.

Win No. 2 for Nico Echavarria! 🏆🏆



Two birdies in his last three holes sealed the deal at the @ZOZOChamp. pic.twitter.com/wumPiGvz6e