Sin duda, las extravagancias de los jugadores de fútbol son muchas, desde carros deportivos de muy alto precio, hasta lujosas casas en los lugares donde residen. Y es que, aunque hay jugadores que suelen ser bajo perfil, hay también aquellos que son muy excéntricos. Este es el caso del 'Cucho' Hernández, quien exhibió en sus redes su última adquisición, que es carísima por cierto.

Recordemos que el 'Cucho' Hernández , jugador de la Selección Colombia ha estado en varios equipos, desde jugar en Inglaterra, en el Watford, hasta jugar en diferentes equipos del fútbol español. Actualmente el 'Cucho' Hernández juega en la MLS, para el Columbus Crew, donde al parecer ha aprovechado lo que le paga el equipo estadounidense, puesto que en sus redes compartió su nuevo Lamborghini Urus.

(Le puede interesar: Ni Pablo Escobar ni lo excesos pudieron derribar a Rene Higuita)

Congrats @CuchoHernandez on your new Lamborghini Urus! pic.twitter.com/n6BDazVjV8

— Sarchione Auto Gallery (@SAGsarchione) August 9, 2022