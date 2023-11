Ni Club Social ni Sparkies son marcas colombianas: La empresa gringa detrás de estas y otras golosinas

Colombia además de ser reconocido por su riqueza natural, sus paisajes y demás atractivos turísticos, también es reconocida por sus diferentes dulces algunos de los más reconocidos son bon bon bum, Coffe delight, Sparkies, Bubbaloo y las galletas Club Social. Sin embargo, estos últimos tres no son dulces colombianos, pues no pertenecen a una compañía del país, la empresa a la que pertenecen es de Estados Unidos.

Mondelēz International es un conglomerado multinacional de Estados Unidos dedicado a las industrias de la confitería, alimentación y bebidas, con sedes en Deerfield, Illinois, Chicago y presencia en la Ciudad de México. Además, emplea a unas 100.000 personas en más de 80 países en los que tienen presencia.

Es una de las compañías de bocadillos más grandes del mundo, en 2022 tuvo ingresos netos globales de aproximadamente $31.5 mil millones. Bajo su dominio tienen diferentes galletas, chocolates, chicles y dulces. También bajo su nombre hay diferentes quejos y bebidas en polvo.

Mondelēz gestiona marcas de pasabocas muy conocidas en todo el mundo, incluyendo galletas dulces y saladas, como Oreo, Chips Ahoy!, TUC, Belvita, Triscuit, Club Social y Barni; chocolates como Milka, Côte d'Or, Toblerone, Shot y Cadbury Dairy Milk y chicles y golosinas como Trident, Chiclets, Halls, Stride y Cadbury.

En Colombia algunas de las marcas que han hecho parte de la hisotira de Colombia se encuentran dulces como los Bubaloo y aunque se pensaban que son colombianos, lo cierto es que esta marca creada por Cadbury Adams, una empresa multinacional británica que se encuentra bajo el dominio de Mondelēz International.

Las galletas Club Social es otras de las marcas que no son colombianas, fueron creadas por la sede en Venezuela de la compañía Kraft Foods Group. Actualmente, estás son distribuidas por Nabisco una subsidiaria del Grupo Mondelēz.

