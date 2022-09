Después del paupérrimo primer tiempo contra México, el DT se puso los pantalones y regañó a todos en el vestuario. No hay duda que eso sirvió para que remontarán

.Publicidad.

La selección Colombia iba a firmar una de sus presentaciones mas desastrosas en el amistoso frente a México. Terminado el primero tiempo ya perdía 2-0 y no daba señales de revivir. Ni James, ni Falcao, ni Cuadrado aparecieron por ningún lado y la presión de los manitos hizo ver al seleccionado nacional como un equipo amateur, sin vida, sin dirección.

Sin embargo, el segundo tiempo fue un vuelco de 180 grados para la selección Colombia, y después de la entrada de Sinisterra, Carrascal y Borré, el equipo pudo empatar, y hasta remontar, un partido que se veía totalmente perdido. Algo tuvo que haber pasado en el camerino, y efectivamente uno de los jugadores confirmó que el técnico Néstor Lorenzo se pudo duro, y les dijo unas cuantas verdades a los futbolistas.

-Publicidad.-

⏱️ Finaliza el partido ¡Triunfo de nuestra Selección Colombia! 🇨🇴3⃣-2⃣🇲🇽#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/DsFNZfcvBo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 28, 2022

Publicidad.

Juan Guillermo Cuadrado confesó que el DT tuvo una charla bastante motivadora en el entretiempo. “Se habló. Nos regañó un poco el ‘profe’ porque estábamos un poco pasivos. (...) Hablamos de que teníamos que creer, de que teníamos una gran selección y creo que ese es el temperamento y la berraquera que Dios nos ha regalado. Creo que debemos enfrentar cada partido así." fueron las palabras del jugador de la selección Colombia.

Harto sirvió la jalada de orejas de Néstor Lorenzo. No solo los cambios dieron un plus, sino que los jugadores que se mantuvieron en cancha lograron contagiarse del regañito. La selección Colombia obtuvo su segunda victoria en la era del argentino, y dejó ilusionados a todos. Queda claro que si Rueda no se hubiese dejado mangonear de las vacas sagradas y hubiese convocado a los jóvenes, tal vez habríamos ido al mundial.