¿Por qué Caracol quiere seguir vendiendo a James Rodríguez como el salvador de la selección?

No se puede negar que James Rodríguez sorprendió a la mayoría en su regreso a la selección Colombia. Al 10 se le vio mentalmente ágil y físicamente sobresaliente, y cuando todos pensaban que iba a dar pena por haber jugado apenas dos partidos en 6 meses, marcó hasta un gol.

Ahora, eso no quiere decir que James Rodríguez no tenga que mejorar, pues de ese joven que sorprendió a todos en Brasil 2014 y que conquistó al Real Madrid faltan muchísimas cosas. Sin embargo, poco parece importar eso a los periodistas de Caracol Televisión, quienes desde que el colombiano tocó el balón frente a Guatemala, no han hecho mas que mostrarlo como un prodigio que no pierde calidad así no juegue.

Durante todo el partido rescataron sus pases, su inteligencia posicional y su rapidez mental; y hasta insinuaron que el jugador quería ser como el James del mundial de Brasil al usar los mismos botines con los que marcó el gol frente a Uruguay. Y si bien James Rodríguez jugó bien, es casi una falta de respeto querer seguir vendiéndolo como un crack, cuando hace rato dejó de serlo.

Por si fuera poco, después del partido no han dejado de echarle flores en el noticiero y hasta asegurar que con su nuevo equipo, el Olympiacos de Grecia, podría volver a ser ese líder que necesita la tricolor de cara a las eliminatorias rumbo a Canadá, EEUU y México 2026.

Ya basta de querer poner a James Rodríguez en un pedestal. El 10 ya dio lo que tenia que dar y así obtenga regularidad y juegue todos los partidos con su nuevo club, muchos jugadores merecen tener un espacio en la tricolor por encima de él. Hasta el mismo Carrascal dio muestra de ello en el amistoso frente a Guatemala.