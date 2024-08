Natalia Ramírez reveló lo malo de haber sido la villana de 'Betty, la fea': "yo llevo los platos rotos"

.Publicidad.

Betty, la fea ha sido una novela que ha hecho historia y no solo en Colombia. Además, la fama que le dio a sus actores, fue bastante, aunque pasan los años, el elenco no pierde vigencia y muchos los recuerdan aún hoy en día. Claro que esto no fue algo que vivieron todos los actores de la popular historia de Fernando Gaitán. Entre ellos, hay una actriz que no la ha pasado del todo bien, en parte por el papel que tuvo en la historia. Se trata de Natalia Ramírez, la encargada de darle vida a Marcela Valencia. La mujer, reveló durante una entrevista, los malos ratos que ha tenido que vivir por culpa de este personaje.

Esto dijo Natalia Ramírez sobre su personaje en Betty, la fea; no ha sido tan bueno para ella

Si bien es cierto que la historia benefició a muchos de los actores con fama, a otros los afectó. De hecho, cuenta Natalia Ramírez, que tuvo que afrontar un gran dolor por culpa de la novela. Esto lo habría confesado durante una entrevista para Red+Noticias. Según cuenta ella, ha tenido que ver como a todo el elenco le piden fotos, mientras que con ella, nunca lo hacen. Esto es algo que le ha dolido bastante a ella, aunque es algo que ha superado. Además, esto mismo suele pasarle en alfombras rojas, o algún evento al que son invitados.

Natalia Ramírez y Lorna Cepeda en la primera temporada de 'Betty, la fea'

La teoría que ha desarrollado Natalia Ramírez es que, la gente no quiere ni un poquito a su personaje en Betty, la fea. Algo que no es del todo descabellado, pues la gente no suele diferenciar entre un papel y la vida real. Esta sería la razón por la que la gente le muestra su antipatía en las calles y no todo lo contrario. "La que lleva los platos rotos soy yo", ha dicho la mujer que le da vida a Marcela Valencia. Sin embargo, la actriz ha asegurado que hoy en día, es algo que sabe manejar muy bien. Aún así, le ha dejado un gran sin sabor respecto a su carrera como actriz.

Claro que, esto también demuestra que la mujer hizo un tremendo trabajo en Betty, la fea. Quizás, es por esto mismo que han decidido reincorporar al personaje de Natalia Ramírez en la nueva entrega de la novela. De hecho, la mujer no pierde el toque y sigue teniendo un talento bastante admirable. Además, en redes sociales, muchos han manifestado su cariño y apoyo a la actriz. Sin duda alguna, una de las grandes actrices del elenco de esta producción.

Vea también: