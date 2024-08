Los 5 snacks saludables y baratos de Dollarcity para la lonchera de sus hijos

.Publicidad.

En los primeros años de vida los padres deben preocuparse por aprender cómo alimentar a sus hijos, pues deben ser comidas sanas y nutritivas. El problema es que muchos les compran los típicos ponques, jugos, papas y dulces que venden en todas las tiendas y supermercados. Lo que según nutricionistas es nocivo para su salud, mientras que estos snacks saludables de Dollarcity si aportan a la nutrición de su hijo.

Dollarcity es una tienda ‘hardsicount’, que trae sus productos del exterior y ofrece una variedad impresionante de todo tipo de artículos y alimentos. Por eso algunos creadores de contenido se han tomado la tarea de revisarlos para recomendar los mejores. En este caso lo hizo el pediatra Diego Luna, conocido en redes como ‘pediatradiegoluna’.

Snacks saludables de Dollarcity

El pediatra hizo una lista de esos productos que puede empacarle a a sus pequeños sin temor de sus ingredientes que son completamente buenos:

1. Mix de fruta liofilizada de la marca Frutli que contiene 16 gramos y lo mejor solo trae la fruta, no contiene conservantes, químicos, ni azúcar añadida.

2. Galletas orgánicas infantiles de la marca Baby Evolution, de manzana, espinaca y kale. Sus ingredientes son limpios y nutritivos.

3. Almendras de la marca Alba, no son fritas, no tienen aceites vegetales, contienen poca sal marina pero recuerde que antes de los tres años no debe darles frutos secos. Puede brindarles molidos y esparcidos sobre los alimentos.

4. Galletas de arroz marca Kim’s Magic Pop, son de arroz inflado con chía y quinoa. Además tiene un listado de ingredientes saludable.

5. Hojuelas de avena marca Miller’s, contiene semillas y banana, también las recomendó ampliamente.

