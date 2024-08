Ella es la famosa actriz que es sobrina de la querida Inesita de 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Dora Cadavid, fue una de las actrices más queridas y con una hoja de vida bastante abultada. La mujer en vida, participó en producciones muy reconocidas y uno de sus papeles más recordados, es el de Inesita, en Betty, la fea. Además de su talento, la mujer es muy recordada por su carisma, razón por la que se ganaba el cariño de todo aquel que trabajaba con ella. Pero aunque no muchos lo sepan, la querida actriz, también dejó un legado familiar en el país. Seguramente no muchos lo saben, pero María Cecilia Botero, fue bastante cercana a la mujer y está era la razón.

María Cecilia Botero era sobrina de Dora Cadavid, Inesita en Betty, la fea

Para muchos, puede ser una gran sorpresa el leer esto, así como puede que haya otros que ya lo sepan. Bueno, esto lo descubrió la propia María Cecilia Botero cuando era tan solo una niña. La misma actriz reveló esto durante una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión. Según cuenta la mujer, nadie hablaba de la tía que se había dedicado a la actuación, refiriéndose a Dora Cadavid. Al parecer, ese tema no era muy bien visto en su familia, no era un tema entre ellos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la mujer lo descubriera por sí misma y todo por el parecido físico.

Dora Cadavid en su papel de Inesita, en 'Betty, la fea'.

Según cuenta la mujer, su mamá era bastante parecida en este aspecto a Inesita de Betty, la fea. Este descubrimiento fue vital para la vida y carrera de María Cecilia Botero. Además de acercarla mucho a su tía, le sirvió para seguir sus pasos y convertirse también en actriz. Que por cierto, el trabajo que ha hecho Botero, ha sido también muy aplaudido y la mujer ha incluso llegado a ser parte de una película de Disney. Esto, confirma el legado familiar que dejó Dora Cadavid en la televisión colombiana. Además, será una mujer muy querida y recordada por todo lo que hizo, más ahora con el lanzamiento de la nueva temporada de Betty, la fea.

Es que, el personaje de Inesita, fue bastante querido y muchos la consideran parte fundamental de esta historia. Pese a su ausencia, la mujer sigue siendo inspiración para nuevas generaciones que desean ingresar en este mundo.

