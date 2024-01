¿Mordiendo de la mano que le dio de comer? La pulla del Flaco Solórzano a las novelas de narcos

.Publicidad.

Hace unos cuantos días que Caracol Televisión volvió a estrenar la popular novela El Cartel de los sapos. Durante su primera vez al aire, la producción logró un gran recibimiento. Muchos quedaron encantados con estos personajes y su éxito fue total en aquel entonces. Ahora, que ha vuelto a ser transmitida, no ha logrado tener unos resultados equiparables con su estreno. Aún así, la historia se ha podido mantener con números bajos en el listado del rating de la televisión colombiana. Eso sí, su regreso no ha tenido contentos a todos e incluso hay quienes han levantado una voz de protesta. Dentro de este grupo se encuentra un protagonista de El Cartel de los sapos. Estamos hablando del Flaco Solórzano, quien no dudo en dar su opinión al respecto.

Esto dijo el Flaco Solórzano sobre las narconovelas como El Cartel de los sapos

Fueron varios los actores de renombre que hicieron parte de El Cartel de los sapos, entre ellos se encuentra el Flaco Solórzano. En esta producción le dio vida a Óscar Cadena, quien está inspirado en Orlando Henao, un narcotraficante. Pese al éxito rotundo que hubo durante la primera transmisión, su retransmisión no ha caído nada bien. Una de las personas que ha demostrado su descontento frente a esta historia ha sido el actor. Si bien ha participado en más de una narconovela, hoy en día su percepción ha cambiado bastante respecto a estas producciones. Esto lo dejó más que claro durante uno de los programas de Lo sé todo.

Según comentó el actor, "Los gringos ni siquiera ven eso", refiriéndose a narconovelas como El Cartel de los sapos. Además, aseguró que "Las narconovelas son una producción en su 80% la están consumiendo colombianos en el exterior". Para él, este tipo de producciones solo le dan una mala imagen al país. Si bien tiempo atrás hizo parte de este tipo de novelas, su imagen no es positiva al respecto. Adicionalmente, hizo una crítica respecto al poder de las redes y cómo la gente hoy en día cree todo lo que allí dicen. Pero no solo él criticó este tipo de historias, pues a él se sumó el ahora embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.

Un comentario válido, pues no es un secreto que este tipo de producciones no pierden fuerza, todo lo contrario. Además, alguien como él, sabe más de cerca todo este tema, pues es el medio en el cual él se vive moviendo.

