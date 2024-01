¿Cuánto costaría contratar a 5 de los principales artistas del Estéreo Picnic 2024?

.Publicidad.

Muchos soñarían con tener a los artistas del Estéreo Picnic 2024 en la sala de su casa, incluso piensan que si tuvieran el dinero para contratarlos simplemente bastaría con hacer la solicitud. Pero esto no resulta tan fácil, los músicos que tienen el nivel para ser un headliner (acto de cabecera), como Feid o Blink 182, no venden sus shows a cualquier persona, sino a organizadores de eventos que cuentan con una experiencia que los avala.

Pero vamos a suponer que es posible o que alguien quiere jugar al empresario y organizar su primer show de Feid en el Movistar Arena o incluso en el Parque Simón Bolivar, donde se realizará por primera vez el festival. Bueno, entonces habría que hablar de valores bastante elevados.

..Publicidad..

Establecer cuánto podría costar un show de un artista no es tarea fácil y está sujeto a muchísimas variables. Por ejemplo, son más caros los shows privados que los que son preparados para que un público pague entrada por ellos o para que una entidad estatal los programe.

...Publicidad...

Ademas, Estéreo Picnic desde hace años trabaja en sociedad con el festival internacional de Lollapalooza, que comenzó hace años en Chicago, pero ahora se hace en países de todo el mundo y en América Latina tiene ediciones en Chile, Argentina y Brasil. El Asuncionico de Paraguay y él Vive Latino también contratan artistas a través de Lollapalooza.

....Publicidad....

Hace años quisieron traer este festival a Colombia, pero malas decisiones en torno a una estrella sorpresa (que muchos especularon que sería Rihanna) hicieron inviable el evento.

Al tener esta sociedad con Lollapalooza, los shows de los artistas se venden en paquete para la región. Por lo que un artista X, que podría valer medio millón de dólares, se terminaría consiguiendo a un precio mucho más reducido.

Considerando todas estas variables, estos podrían ser los valores de los headliners del Estéreo Picnic 2024.

Kings Of Leon (más de US$ 1M)

La banda indie que cerrará el primer día y que fue añadida a última hora en reemplazo de la banda de pop-punk adolescente Paramore, podría estar cobrando, en un show convencional y según información del portal Celebrity Talent, un millón de dólares.

Pero además de que el reemplazo de Paramore por Kings Of Leon no lo hizo Estéreo Picnic, sino Lollapalooza.

Razón por la que el cambio fue el mismo en todos los conciertos que iban a incluir a Paramore en la región. Además, está el detalle de que el nivel de popularidad que la agrupación indie tiene en Estados Unidos y Europa, no es el mismo que tienen en Colombia.

Es decir que si los intérpretes de “Sex on fire” o “Use somebody” cobraran 1 millón de dólares, difícilmente algún festival de América Latina querría incluirlos.

Blink 182 (Más de US$ 2M)

En ninguna de las páginas de contacto se anuncia un valor para una contratación de Blink 182 y se sugiere contactar a los representantes del grupo.

Su venida a Colombia se da en el marco de los 25 años de su disco más famoso Enema Of The State (1999), recordado por éxitos como “All the small things”, “What’s my age again” y “Adam’s song”.

Pero es fácil inferir, teniendo en cuenta otros valores del mercado, que una agrupación que además de ser de las bandas de rock más codiciadas del mundo, además lleva años sin tocar con su formación original, podría valer mucho más que una banda indie.

Así que Blink 182 podría estar por encima de los 2 millones de dólares (arriba de los $7.000 millones), esto teniendo en cuenta que los precios se han disparado después de la pandemia y varios artistas han visto en este detalle la oportunidad para ganar más, pero tocando menos.

Feid (Más de US$ 1M)

En 2019, una presentación de Bad Bunny en un festival de Europa podía venderse entre medio millón y un millón de dólares. Ese era el momento en que el artista puertorriqueño comenzaba a consolidarse internacionalmente, y a fortalecerse en otros mercados, aparte del latinoamericano. Que es exactamente lo que ahora pasa con Feid.

Feid podría estar cobrando ese valor o incluso un poco más, pero Feid es un artista colombiano y si vendiera un show en nuestro país a ese valor, para los nacionales que ganan en pesos, también sería inviable contratarlo.

Así que es posible que incluso Feid tenga una tarifa establecida en moneda nacional para los shows que se hacen en territorio colombiano.

Por ejemplo, hace meses trascendió, por un artículo de Semana, que Karol G cobraría 500 millones de pesos. Aunque ese valor es muy reducido para una artista que también debe estar cobrando arriba del millón, si podría ser un valor simbólico establecido por La Bichota para cubrir los costos de su show y pagarle dignamente a su personal.

Limp Bizkit (Entre 300.000 y 500.000 dólares).

Los intérpretes de “Rollin’” o “My generation” también llevan años de inactividad, pero la diferencia es que ellos no generan la misma expectativa que Blink 182. Prueba de ello, es que su último intento de show en Colombia tuvo que ser cancelado.

Según Celebrity Talent, también estarían valiendo más de 300.000 dólares, aunque hay que considerar que Lollapalooza y, por ende, Estéreo Picnic, podrían haberlos negociado por mucho menos.

Su venida a Colombia se da a los 25 años del lanzamiento de Significant other, el álbum que los propulsó a la fama con canciones como “Nookie”, “Rearrenged”, “N2Gether Now” y “Break Stuff”, una de las más recordadas de toda su discografía.

Arcade Fire (Más de 400.000 dólares)

En cambio, los intérpretes de “The Suburbs” o “Wake up” tan solo cobrarían 400.000 dólares ($1500 millones), de acuerdo al portal Booking Entertainment. Su última presentación en Colombia fue en 2017.

| Lea también: Quiénes están detrás del Festival Estéreo Picnic y cómo se lo ...