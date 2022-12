Mil pedazos, las memorias de Rosario Caicedo, entre los mejores libros del año

.Publicidad.

Rosario estaba en Huston viviendo con su esposo cuando su hermano menor, Andrés, decidió viajar a los Estados Unidos. Tenía 24 años y una maleta donde cargaba un cartapacio de guiones que pretendía traducir al inglés y ofrecérselos a sus dos directores más admirados, Sam Peckingpah y Roger Corman. Rosario le sacó tiempo a sus oficios para traducirlos. No quedaron lo suficientemente pulidos como para poder ser tenido en cuenta en Hollywood. Andrés había quemado sus naves. En Cali ya no le quedaba nada que no fuera todo lo que él despreciaba. Estaba decidido a no tener que enfrentarse a algo parecido a la vida real. En Estados Unidos estaban los libros, todos los discos, todas las películas que no podría conseguir en Cali.

En Mil pedazos, sus entrañables e imprescindibles memorias, Rosario cuenta un secreto que guardó durante cincuenta años. Esperó que el protagonista de la historia, Luis Ospina, partiera para otra dimensión para hablar.

Ospina, quien estudiaba en la UCLA, la universidad de cine más importante de Estados Unidos, viajó a Texas para ver a Andrés. Antes de hacerlo se citó con Rosario y él, que conocía como nadie los demonios que acechaban al joven escritor. Le dejó claro que Andrés necesitaba vivir bien, sin preocupaciones, para mantenerse escribiendo. Andrés no concebía la vida sin la creación artística. Así que, en un sobre, le dio mil dólares de esa época a Rosario. La idea era que nunca se lo dijera a su amigo, que se lo fuera dando en pequeñas dosis mensuales. Rosario mantuvo su palabra y nunca dijo nada.

Lo valioso de este libro maravilloso no son sólo anécdotas como estas sino que se publica la otra versión de la correspondencia que ha tenido Caicedo, las cartas de su hermana que hasta el momento habían estado inéditas.

