¿Por qué están acusando a Karol G de haberse robado un celular? Esta es la verdad

Mientras La Bichota promociona su Mañana será bonito tour y la nueva canción de Karol G "Contigo", la rompe en las redes sociales, apareció un video que tiene a la artista en la mira por presuntamente haberse robado un celular. Aunque según sus fanáticos pertenecería a alguien de su equipo de trabajo.

En el corto video difundido por varios medios de comunicación especializados en reggaetón, se ve a La Bichota asomándose en lo que parece ser una limosina y grabándose con el dispositivo. A continuación Carolina, posiblemente distraída, se guarda el teléfono en su bolsillo, mientras el automovil sigue avanzando.

Ante las acusaciones de las personas que se indignaron con este hecho, sus fanáticos remarcaron que el celular pertenecería a Felipe, un camarografo que estaba trabajando con ella cuando fue a dar su concierto en Alemania.

La situación también dio pie para el humor, con comentarios como "uno puede salir del barrio, pero el barrio nunca sale de uno" o "la economía está dura".

Así es "Contigo", la canción de Karol G que la rompe en radios e internet

Aunque Karol G tuvo un 2023 muy prolífico, en el que presentó la versión extendida de su último álbum, este año sólo ha hecho un lanzamiento, el éxito "Contigo" que la rompe en radios e internet.

Para hacer este hit llamó al reconocido productor y DJ de música electrónica conocido como Tiesto, quien además de tener éxitos como "Thank you" o "The Business", ha grabado canciones con Shakira, Black Eyed Peas, Tears For Fears y Myke Towers.

Además, la canción está inspirada en un clásico llamado "Bleeding love" de la cantautora Leona Lewis. Para esta recreación del éxito de esta artista británica, Karol G buscó a los compositores Jesse McCartney y Ryan Tedder, quienes participaron en la versión original.