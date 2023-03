.Publicidad.

Tras varios años sin estar al aire, el canal RCN decidió traer de vuelta La isla de los famosos para tener una parrilla de programas variada. En un principio, el regreso de este programa emocionó a muchos televidentes, además de que ciertos protagonistas también llamaron la atención de muchos. Es por eso que, durante sus primeras capítulos el reality tuvo una buena aceptación, sin embargo, poco a poco su rating fue cayendo. Además de esto hubo varias renuncias tempraneras.

A pesar de todo esto, el programa ha seguido al aire y hay gente que sigue muy conectada con La isla de los famosos. Sin embargo, recientemente el programa ha sufrido otra gran pérdida que ha causado que la gente se manifieste en redes con mucho descontento. Lo cierto es que a pesar de todo, el programa de RCN no ha logrado consolidarse como esperaba para ser la competencia directa de El Desafío. Aún así, el participante ganador se llevará una cuantiosa suma al terminar el reality.

Y es que, para nadie es un secreto que en estos tipos de concursos, es habitual que su ganador se embolse una gran suma de dinero; es evidente que ante esta norma La isla de los famosos no será la excepción. Aunque en un principio se especuló que el participante que se llevará el concurso ganaría 600 millones de pesos, la verdad es otra. Y es que, tal parece que RCN ha dispuesto una suma de 500 millones de pesos para quien salga victorioso. Aunque el premio no está nada mal, no sería superado por el premio de Caracol.

