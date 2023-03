.Publicidad.

En el año 2012 no había un delantero que asustara más a la defensa rival que Wilder Medina. El jugador militaba en Santa Fe y era pieza fundamental del entrenador Wilson Gutiérrez. Con él en cancha, el conjunto cardenal se hizo con el Apertura de ese año y después se alzó con la Superliga colombiana en 2013. Era una fiera; pero su vida desordenada lo llevó a retirarse de las canchas y a estar un tiempo alejado de la vida publica. No fue hasta este año que volvió a sonar gracias a La isla de los famosos de RCN, donde compitió y supo ganarse el cariño de los televidentes.

¿Habían visto el Gol de Wilder Medina a Gremio desde la tribuna en otro ángulo? Disfrútenlo con sonido ambiente y gracias a quien haya grabado el vídeo, si está por acá, avíseme para darle el crédito respectivo. pic.twitter.com/HJ0TxQjK8f — 🇮🇩 JoseFallaR 📸 (@JoseFalla_R) November 23, 2021

Sin embargo, el delantero fue el último eliminado de la competición; y aunque era uno de los mas fuertes, no pudo llegar mas lejos por unos temas que, así como cuando era jugador, le obstaculizaron su deseo de ser el ganador. El mismo Wilder Medina habló de las razones que lo llevaron a salir del programa, y comparando el reality con su vida como jugador, aseguró que su temperamento terminó por sacarlo de la competencia.

"Los que me vieron jugar saben que mi carácter es muy fuerte. Con dos compañeros en el fútbol tuve esos altercados de irme a los golpes en un camerino. Me molesta perder, soy mal perdedor. Ese carácter competitivo me hace salirme de casillas", aseguró el exparticipante que tuvo varios altercados con Aco Pérez durante la competición.

#SuperLike | El exfutbolista fue el elegido por los integrantes de la tribu KOI para abandonar #SurvivorLaIsla. ⬇ https://t.co/cNG7PeJRCd — Canal RCN (@CanalRCN) March 29, 2023

Y es que sí es cierto que el temperamento del jugador no se lo aguantan muchos; e incluso, esa fue una de las razones por las que en 2014 decidió renunciar a Independiente Santa Fe e iniciar un descenso que lo llevaría al retiro del futbol. Según lo comentó en su momento, la decisión de decirle adiós al equipo cardenal la tomó después de tener un encontrón con uno de sus compañeros de equipo. "Fue un problema de casi de golpes, casi llegamos a matarnos a bala” confirmó el delantero.

COMUNICADO OFICIAL: Renunca de Wilder Medina a la Institución pic.twitter.com/7o2tfkY7Yq — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 15, 2014

En ese momento, Wilder Medina intentó continuar con su carrera en equipos como el Real Cartagena, Sport Boys Warnes y Fortaleza; pero finalmente decidió retirarse en el 2017. Seguramente si su temperamento hubiese sido distinto, habría continuado en Santa Fe; pero así como sucedió en La isla de los famosos de RCN, el delantero tuvo que decirle adiós a una carrera que pudo haberlo puesto en la historia del FPC.