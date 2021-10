“Me miró como un culo” Marcela Reyes dolida por la ninguneada de Epa Colombia

.Publicidad.

“Yo también pensé que me la llevaba bien con la Epa, de hecho, alguna vez hablamos por teléfono. Pero el día de ayer se portó re grosera, le grité para saludarla me miró como un culo y me dejó con el saludo en la boca” dijo la famosa DJ de guaracha Marcela Reyes cuando un seguidor le preguntó por su encuentro con Epa Colombia en la fiesta de Lina Tejeiro.

Sobre Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, continuó hablando la DJ “le ofrecí mi carro, hasta mi casa. no sé no tengo ni idea, como rara la niña, bipolar diría yo” aseguró Marcela Reyes a quien Epa no dudó en responderla también públicamente.

“Marcela reyes iba a tocar, pasó, me miró y no me saludó y yo bueno de pronto porque va a tocar debe estar ansiosa, ahoritica yo la saludo y luego sale a decir eso, es mentira yo ni por mas tomada que esté a todo mundo saludaba” inició Epa Colombia luego de conocer las acusaciones de la Dj y hasta recordó la amistad de la paisa con Yina Calderón. “Cuando Yina empezó a sacar guaracha ella me llamó a decirme que le parecía que lo de yina estaba mal y luego la veo con Yina saliendo con Yina y estando con Yina y luego allá hablando mal de mí, para eso entonces no me hables” refutó la empresaria que dio la versión de su historia.

Aunque por el momento ninguna de las dos ha vuelto a hablar al respecto, la dueña de keratinas trató de suavizar las cosas y siguió hablando bien sobre la Dj paisa. “Ella me cae súper bien, pero no tiene por qué hablar mal de mí, no hay necesidad, ni siquiera lo hubieras publicado, me hubieras escrito personalmente, pero ¿tiene que publicarlo para que todo mundo vea?” finalizó la joven de 25 años que cumplió su sueño de besar a Lina Tejeiro en la boca.

