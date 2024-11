María Elisa Camargo brilló en 'Tarde lo conocí' y ha llegado a ser parte del popular juego Call Of Duty. Actualmente es protagonista de 'Escupiré sobre sus tumbas'

.Publicidad.

A Colombia han llegado diferentes personas de Latinoamérica a probar suerte en la actuación. Claro que, hay quienes han venido al país a estudiar y al final, terminan dedicados a este mundo. De hecho, este es el caso de una famosa actriz que llegó directamente de Ecuador y hoy es una gran estrella. Quizás ya muchos sepan de quién estamos hablando, como puede que haya quien no. Se trata de la querida y talentosa María Elisa Camargo, quien ha conseguido brillar en Colombia, México, Estados Unidos y más. Inclusive, es una artista de gran nivel, brillando también como cantante, una profesional de primer nivel.

Aunque, para poder llegar a este punto, la ecuatoriana tuvo que construir una carrera y demostrar que podía. Esto por supuesto que implicó para ella una gran cantidad de retos, los cuales fue superando poco a poco. Incluso, llegó a participar en realities de la televisión colombiana, donde tuvo la oportunidad de darse a conocer. Aunque, esto solo fue un peldaño o escalón de la gran carrera que esta mujer ha forjado. Hoy le contamos la historia de María Elisa Camargo y cómo se convirtió en la reconocida actriz y figura pública que es hoy en día.

..Publicidad..

Así fue arrancó la carrera de la actriz María Elisa Camargo

Como ya lo mencionamos, la joven nació en Ecuador, país en el que creció. Aunque, llegó a tener una cercanía con Colombia, antes de decidir venir a vivir acá. Quizás no todos lo sepan, pero los padres de esta actriz, son colombianos. Se dice que la mujer quiso ser artista desde que era pequeña, lo que tendría mucho sentido. En Ecuador participó en el programa Yo vendo unos ojos negros, de Ecuavisa. Pero su vida tuvo un gran cambio cuando tenía tan solo 19 años. A esas edad, tomó la decisión de dejar su país natal para emprender una nueva aventura en Colombia. Viajó a Bogotá y su propósito era poder estudiar acá.

...Publicidad...

María Elisa Camargo con su perro Roque, cuando era una pequeña niña. Foto Facebook María Elisa Camargo.

|Le puede interesar Diego Cadavid, el paisa que superó una dura infancia para triunfar como actor, músico y fotógrafo

....Publicidad....

Tenía clara cuál era la carrera a la que se iba a dedicar, economía y de hecho llegó a cursar algunas materias. Pero parece que esa vena artística que tenía desde pequeña, nunca la dejó. Se dice que abandonó su carrera y fue cuando decidió dedicarse a ser actriz; aunque esto solo fue el inicio de todo lo que tendría que realizar María Elisa Camargo, para poder llegar a ser la figura que es hoy en día. Fue entonces cuando participó en el programa del canal RCN Factor X. Allí se probó y aunque no estuvo por un largo tiempo, consiguió darse a conocer, lo que por supuesto era un buen comienzo.

Tras estar allí, empezó a realizar diferentes castings, hasta que fue escogida para poder participar en la novela Floricienta. Poco después participó en La marca del deseo y su nombre empezaba a tomar más y más fuerza como actriz. La mujer empezó a hacer más y más novelas, llegando a ser parte de producciones como Verano de amor, Hasta que el dinero nos separe y muchas más. Parece que María Elisa Camargo se había logrado consagrar como una reconocida actriz. Aunque, su nombre no solo se hizo conocido en Colombia, pues también lo hizo en Estados Unidos y México.

Llega a la vida de la mujer Tarde lo conocí, Call Of Duty y mucho más

Los papeles no dejaron de llegar a la vida de María Elisa Camargo. Parece que todos querían en su elenco a la talentosa ecuatoriana y cómo no, si con cada papel derrochaba talento. Entonces a su hoja de vida como actriz se sumaron proyectos como Flor salvaje, Porque el amor manda y Bajo el mismo cielo. Fue de esta manera que llegó a su vida la producción Tarde lo conocí. En esta novela de Caracol Televisión, la actriz encarnó a la propia Patricia Teherán, siendo un gran reto para ella. Además del protagónico, la ecuatoriana tuvo que hacer uso de su propia voz, lo que le dio un valor agregado a su interpretación.

María Elisa Camargo en 'Tarde lo conocí' de Caracol, encarnando a Patricia Teherán. Foto cortesía.

Esta actuación la consagró y la convirtió en una de las mujeres más populares. Los papeles no dejaron de aparecer para ella, pues actuó en proyectos como Warrior, A grito herido y Juego de mentiras. Como lo dijimos anteriormente, María Elisa Camargo incluso consiguió un buen nivel de fama en el exterior. No solo era querida en Colombia, pues en México y Estados Unidos pasó lo mismo. Además, llegó a convertirse en figura del popular juego Call Of Duty, algo totalmente impresionante. Sin duda alguna, la ecuatoriana, esto demuestra el gran renombre de la actriz y como su talento le ha permitido llegar a donde está.

Hoy en día, María Elisa Camargo es una figura de talla internacional. Su esfuerzo, dedicación y creer en ella misma, le dio la oportunidad de lograr todo lo que ha conseguido hasta la fecha. Actualmente, la mujer hace parte de la nueva novela de Caracol Televisión, Escupiré sobre sus tumbas. Por supuesto que es una de las figuras importantes de esta historia y seguramente, la seguiremos viendo brillar, acá o en el exterior. Un ejemplo a seguir, que demuestra que los sueños se cumplen, siempre y cuando se trabaje por cumplirlos.

Vea también: