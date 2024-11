El primo de Silvestre Dangond que empezó a tocar el acordeón a sus 5 años y ahora brilla con Elder Dayán

.Publicidad.

La mayoría de los fanáticos de Lucas Dangond, probablemente no sepan que él comenzó como cajero, pero no de banco, sino de esos que tocan la caja musical que acompaña a muchas canciones de vallenato. El acordeonero de su familia en realidad era su hermano Jaime, pero de tanto ver el instrumento él se decidió por comenzar a explorarlo, por tocar los bajos.

Tenía cinco años y estaba lejos de imaginar que con el tiempo acompañaría a los más grandes como Elder Dayán Díaz, su actual compañero de fórmula, con quien acaba de lanzar El Cantor. Octavo álbum del hijo de Diomedes y el segundo disco de estudio con Lucas como acompañante.

Aunque mucho antes de presentar con el hijo de Diomedes Díaz uno de los discos de vallenato más esperados del año, Lucas también trabajó durante ocho años como acordeonero de su primo Silvestre Dangond, otra de las grandes glorias del género.

Entró en la época de Sigo Invicto, un disco muy querido por los fanáticos del nativo de Urumita que tenía los ahora clásicos "El Glu Glu" y "Niégame tres veces", pero también hizo parte de Gente Valiente, el álbum donde exploraron un sonido un poco más urbano y les representó su primer gran salto internacional.

Es cierto que este álbum no fue muy bien recibido por sus fanáticos más antiguos, pero también que fue gracias a canciones como "Ya no me Duele Más", "Por un Beso de tu Boca" o la muy sonada "Materialista", en la que eran acompañados por Nicky Jam, que la formula de familia Dangond fue un éxito y la popularidad de Silvestre llegó hasta el continente europeo.

Antes de la separación entre ambos, Lucas Dangond también participó de la canción "Las locuras mías" y del álbum del mismo nombre donde estaba incluida, disco que el propio Elder Dayán Díaz cita en la canción "El Picantico", a manera de homenaje hacia ambos.

Los primeros proyectos musicales de Lucas Dangond

Lucas Dangond nació el 7 de diciembre de 1990, en un pueblo del Cesar llamado San Diego donde vivía con sus padres Luciano Dangond y Palmira Daza, así como con su hermano Jaime, quien, sin proponérselo, fue fundamental para que el músico que acompaña a Elder Dayán se enamorara del acordeón.

Con sólo 9 años, Lucas ya estaba participando en el Festival Vallenato y tiempo después empezó a integrar una agrupación llamada Los Niños del Vallenato. Años más tarde, para cuando tenía aproximadamente 20 años grabó su primer disco Hoy, mañana y siempre con el cantante Elkin Uribe, quien aunque no es muy reconocido en el género, actualmente está firmado por Codiscos y sigue lanzando álbumes.

Años más tarde, pero antes de trabajar con Silvestre y con Elder Dayán, Lucas Dangond también fue el acordeonero en el disco Pura Adrenalina de Churo Díaz (2014), una artista guajiro con dos décadas de trayectoria que en los últimos meses se ha popularizado en otras regiones de Colombia y que acaba de llenar el Parque de la Leyenda Vallenata con más de 20.000 personas e inundando las calles de fanáticos que no alcanzaron a entrar a ese evento.

No fue el único disco que hicieron juntos, pero de ahí se desprenden canciones como "El Cacho" o "Un Amor Irreversible" que se convirtieron en algunos de los mayores éxitos de la carrera del Churo Díaz, quien a partir de entonces ha sido acompañado por el acordeonero Elías Mendoza.

Luego vino su etapa con Silvestre y de ahí Lucas dio el salto para grabar su primer álbum con Elder Dayán Díaz que se llamó Para Ustedes y que contó con dos de los mayores éxitos del hijo de Diomedes: "Modo avión" y "Reina Guajira".

En la entrevista con Las2orillas, Lucas comentó que el éxito de estos temas está muy ligado al talento de los compositores. Por ejemplo, "Modo avión" la hizo un talento emergente en la escritura llamado Marcos Romero y "Reina Guajira" pertenece al Chiche Maestre, un ícono dentro del mundo del vallenato que también había trabajado varias canciones con Diomedes Díaz.

Además, remarca que la capacidad de interpretación de Elder Dayán fue fundamental para garantizar que estas canciones cautivaran al público.

Así suena 'El Cantor', el nuevo disco de Elder Dayán Díaz con el acordeón de Lucas Dangond

Lo primero que llama la atención del nuevo disco de Elder Dayán Díaz es la cantidad tan impresionante de compositores. Ahí se destacan "El Interior", que pertenece a Diomedes Díaz, pero que estaba incompleta y que el intérprete tuvo que terminar; una composición que Omar Geles le entregó tan sólo tres días antes de su fallecimiento llamada "El Picantico" y una pieza romántica de Wilfran Castillo llamada "Abrázala".

Marcos Romero y el Chiche Maestre repiten créditos, ahora con las canciones "La Moneda" y "La Maleta", en un disco donde también hay composiciones de Felipe Peláez, Tico Mercado, Rolando Ochoa (acordeonero del primer disco de Elder Dayán) y hasta la cantautora pop puertorriqueña Kany García, porque uno de los grandes aciertos del álbum es la elección de uno de los mayores éxitos de la artista para convertirlo en un vallenato que seguramente sonará en miles de discotecas colombianas.

La versatilidad de Lucas Dangond también juega un papel clave, porque el disco tiene canciones más fiesteras, quizás hasta en clave rítmica de champeta, como "Los que más Beben", pero también composiciones más pop como "El Debate" u otras que suenan más a vallenato clásico como "La Neta", que podrían convertirse en las favoritas de los fanáticos.

