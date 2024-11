Pegasus: si Petro no está limpio se dispararía en un pie. Portugal a por más colombianos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Investigación sobre Pegasus por Revista Raya en Señal Colombia.

REFLEXIÓN POSPEGASUS

1. Si Petro no estuviera limpio, al hacer la denuncia de Pegasus se dispararía en un pie. O su responsabilidad es menor que la de sus adversarios.

2. Vicky Dávila sostiene que “el presidente sabe que ella no tiene Pegasus”. Esto supone que Presidencia de la República debe tener otro software de Inteligencia a su servicio operado por la nueva fiscal general de la Nación para determinar la responsabilidad de los actores alrededor de estas denuncias y que Vicky ya está siendo investigada. Mas, si Petro es todo lo que la ultraderecha dice, ¿por qué no lo han denunciado con pruebas ya que se destapó la compra?

¿Por qué no demostrar con evidencias la supuesta relación de Petro con las guerrillas, con el narcotráfico, con el Foro de Sao Pablo, con la corrupción de la UNGRD, con el latrocinio de Nicolás Petro y de paso la teoría conspiranóica sobre el “castro-petrismo”, “maduro-petrismo” y hasta del servilismo a la encarnación de Satanás: George Soros?

3. El latrocinio de la UNGRD viene desde antes del Gobierno Petro, pero no nos queda del todo claro el presunto intento de soborno a Iván Name como presidente del Senado para lograr la aprobación de las reformas del Gobierno Petro. ¿Por qué no establecer la responsabilidad del presidente a través de Pegasus? ¿Acaso esos ladrones robaban no para Petro sino para la oposición?

4. Creo que si Petro es peor que la derecha y la derecha tiene Pegasus, sería fácil poner en la palestra pública todas las pruebas de sus abusos recolectadas a través de dicho virus o software, y quedar como héroes salvadores de la patria. Pero eso no ha pasado y no va a pasar. Esto evidencia solo una cosa: Petro está limpio. Los que no están limpios son sus enemigos.

5. La compra de Pegasus confirmaron los israelíes que efectivamente se dio. Pegasus solo se puede vender de Gobierno a Gobierno. ¿Su compra fue ilegal? Amir Sade, ingeniero de sistemas y gerente técnico de Elbit Systems Ltd., es también el piloto Israelí del primer avión matrícula M-AVGG que aterrizó en Colombia el 25 de junio del 2021 para recibir 5,5 millones de dólares en efectivo. Una segunda compra de actualización de software a Sade, aparece legalizada con el CONPES 4073 del 22 de marzo de 2022, donde Barbosa como fiscal contrata a la misma ELBIT SYSTEM LTD. por 70 mil millones de pesos (febrero de 2022).

Lo cierto es que si el software no aparece, quedará como que se robaron el dinero incautado a la SAE. Y si aparece, habrá consecuencias penales por corrupción y traición a la patria.

ANÁLISIS DE GONZALO GUILLÉN

“Los once millones de dólares incautados al narcotráfico con los que se adquirió el sofware israelí Pegasus fueron facilitados por el exfiscal FRANCISCO BARBOSA, según me informaron fuentes cercanas a la investigación.

“BARBOSA no solo sustrajo el dinero guardado de incautaciones, también dispuso de ese sistema de espionaje cuando comenzó a usarse en el país y distribuyó grabaciones ilegales entre periodistas que le eran serviles. Pegasus, igualmente, fue y quizás sigue siendo utilizado por policías, políticos, abogados, empresarios, narcotraficantes y periodistas, entre otros, cercanos al expresidente Iván Duque. Y por el mismo Duque.

“Las fuentes consultadas indican que el dinero sustraído de las incautaciones de la Fiscalía sumaría 13 millones de dólares, dos más de los que se les pagaron a los israelíes.

“No sería esta la primera vez que BARBOSA dispuso en forma ilícita de bienes del estado bajo su custodia. Por ejemplo, su esposa, Wasfa Téllez Duarte, solía saquear impunemente almacenes de la fiscalía en los que se guardaban elementos incautados a la delincuencia y por estos casos —denunciados por el periodista Ignacio Gómez— no se ha llevado proceso penal alguno”.

***

Lo grave de Pegasus es que NSO Group, el Gobierno de Israel, el exfiscal General de la Nación, la DIPOL en cabeza del general Jorge Luis Vargas Valencia (excandidato a la alcaldía de Bogotá) y el mismo expresidente Duque debieron haber avisado al presidente Gustavo Petro de dicho virus-software desde el primer día de su Gobierno. Pero eso no pasó.

Pegasus fue así comprado con dineros incautados al narcotráfico para el beneficio de unos privados y no de la Nación.

El general Vargas y la DIPOL se demostró que fueron claves en el negocio con NSO Group en Colombia (aterrizaron su aeronave en la DIPOL, se alojaron entre el Marriot y la DIPOL; y desde la pista de la DIPOL salió la aeronave cargada del dinero de la SAE con el que se hizo la compra).

Es incuestionable que la DIPOL no está al servicio del presidente de la República, su máximo comandante -como lo define la Constitución-; sino de una rosca ultraderechista que compró Pegasus para espionaje no estatal sino privado, con platas del narcotráfico incautadas por la Fiscalía.

¿LA COMPRA DE PEGASUS FUE UN DESFALCO AL ERARIO?

Si el suscrito como fiscal general de la Nación sacase dinero incautado a la SAE (recursos del Estado) para comprar unos equipos de telecomunicaciones y un software para jugar al FBI con sus amigos; sin legalizar la compra a través de las formas estatales; sin que esa compra quedara para el uso netamente estatal, eso no tiene otro nombre: robar.

Si se demuestra la responsabilidad en ese desfalco, el exfiscal Barbosa, Jairo García, exviceministro de Defensa de Duque y el mismo presidente Iván Duque junto con su exsecretario presidencial: Víctor Manuel Muñoz, experto en inteligencia y ciberseguridad, así como la misma esposa de Barbosa, Walfa Téllez, podrían ir a la cárcel por corrupción y traición a la patria.

***

A ciertos actores nacionales les pasa lo del Coyote: compran un software espía para capitalizar información con la cual destruir la oposición, y ni logran ganar las elecciones, ni llevar la oposición a la cárcel; y ahora son ellos los que podrían terminar en ella. ¡Pelmazus!

***

