Yuri Vargas, la paisa que supo huir de la violencia de Medellín para brillar como actriz

Convertirse en actriz no es una tarea sencilla y ser reconocida por este trabajo, mucho menos. Sin embargo, hay quienes nacen con un talento único y lo aprovechan, aunque eso signifique enfrentar un sin fin de obstáculos. Bueno, este es el caso de la reconocida paisa, Yuri Vargas, a quien quizás muchos recuerden hoy por sus múltiples papeles. La mujer, proveniente de Medellín, ha tenido una carrera brillante y con personajes muy queridos. Claro que para poder llegar hasta este punto, tuvo que esforzarse demasiado y salir adelante de una dura realidad.

Seguramente no todos lo sepan pero ella vivió en el barrio Aranjuez. Aunque para muchos puede ser considerado como un lugar difícil, para ella es un lugar que la llena de orgullo. Nunca olvidó sus raíces y sabe muy bien de donde fue que salió para conseguir sus sueños. No fue fácil, pues tuvo que tomar sus maletas y emprender un viaje a Bogotá para poder ser actriz. Costó demasiado, pero convenció a directores, compañeros, productores y televidentes. Así es como Yuri Vargas se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Colombia.

La infancia y juventud de Yuri Vargas en Medellín

La familia para Yuri siempre ha sido muy importante y cómo no. Su mamá, siempre la impulsó y le enseñó que independientemente de todo, se puede buscar una nueva vida. Estas palabras la marcaron y la ayudaron a salir adelante. Durante su niñez, Yuri Vargas se dedicó mucho a la natación, aunque se enfocó en el nado artístico. Incluso en su Instagram se pueden ver algunas fotografías de aquellos momentos en que practicó este deporte. Aunque, el sueño de ser actriz siempre estaba presente; incluso se metía en cajas de cartón para recrear que estaba en un televisor actuando.

Pese a esto, la mujer también tuvo una juventud marcada por la violencia que se vivió antes en Aranjuez. Todo esto lo reveló la propia actriz durante una entrevista con Tatiana Franko. Es que, en aquel entonces, era frecuente escuchar algunas balaceras, por lo que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Incluso, se impuso un toque de queda a partir de las 10 de la noche. Todo esto colocaba el sueño de ser actriz en un lugar al cual parecía imposible de llegar. Cumplir aquel anhelo era más lejano por la falta de oportunidades; pero esto no le impidió a ella salir adelante y acercarse más a lo que siempre quiso.

Yuri Vargas en la novela de Darío Gómez.

Se sabe que empacó sus maletas y decidió emprender un viaje a la capital para probar suerte. No fue fácil y tuvo que enfrentar varias situaciones que harían que cualquiera tire la toalla. La economía fue un factor complicado para ella e incluso tuvo que llegar a dormir en moteles. Pero ni siquiera esto fue suficiente para que ella renunciara a cumplir su sueño. Siguió tocando puertas y persiguiendo ese sueño, por el que estaba luchando de manera incansable. Finalmente, su esfuerzo tuvo sus merecidos resultados y Caracol Televisión fue su primera casa. Estuvo en La saga donde llegó a ganar sus primeros 100 mil pesos como actriz.

Así despegó la carrera de la talentosa paisa

Consiguió dar el primer gran pasó de su carrera, aunque no era sencillo. Además del tema económico, estaba sola y tenía que ser ella sola su propio impulso y quien se diera la mano para seguir adelante. Tras participar en La saga, la paisa no dejó o no ha dejado de actuar. Participó seguidamente en otras producciones como Séptima puerta, Sin senos no hay paraíso, Amor sincero y más. El nombre de Yuri Vargas empezaba a ser reconocido en el país, su esfuerzo y talento daban sus merecidos frutos. Aunque, nunca paró y siguió participando en un sin fin de producciones.

Poco a poco escaló y ya no tenía papeles tan secundarios, el protagonismo estaba cerca. La vimos en algunas historias como Rosario Tijeras, Dr Mata y Lady, la vendedora de rosas. Es así como en 2015 la mujer obtiene junto a Carolina Gaitán, el protagonismo en Las hermanitas Calle. La novela fue un rotundo éxito y catapultó a ambas actrices al estrellato. Siguió trabajando en otros proyectos como Amar y vivir, Decisiones: unos ganan, otros pierden y Arelys Henao. Entonces le llegó la oportunidad de ser parte de El señor de los cielos en 2023, donde brilló por su increíble interpretación.

Seguidamente hizo parte de Primate y Consuelo. Su último papel, que ya se puede ver en Prime, fue en la nueva novela de Darío Gómez. No podemos dejar de lado las apariciones de Yuri Vargas en cine y teatro, donde también ha sabido lucirse. Incluso, la paisa es hoy empresaria y por si fuera poco, su hermana, María José Vargas, le siguió los pasos. Ambas, han demostrado ser mujeres llenas de talento y muy luchadoras. El caso de Yuri, es de inspiración y como un día le dijo su mamá, siempre se puede buscar otra vida. La actriz es una clara muestra de esto y un ejemplo a seguir.

