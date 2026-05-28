- Luis Carlos Sarmiento con Promigas entró a las grandes ligas de la energía solar en Colombia

La adquisición a los suecos de Zelestra, lo potenció, en un negocio donde hay 174 granjas solares, pero manda la italiana Enel junto a canadienses, españoles y EPM

En Colombia hay actualmente 174 parques solares conectados al sistema energético nacional que ya aportan el 11,7 % de la matriz generadora del país, lo que equivale a unos 2.500 megavatios.

Dentro de este panorama destacan 12 grandes campos, de los cuales cinco pertenecen a Enel: Guayepo I&II, Guayepo III, La Loma, Fundación y El Paso. Tan solo los cuatro primeros generan 800 de estos megavatios y todos se encuentran ubicados en la Costa Atlántica, específicamente en los departamentos de Atlántico, Cesar y Magdalena.

Esta multinacional italiana, con presencia en el país desde 1977, unificó en marzo de 2022 sus actividades de Enel-Codensa, Enel-Emgesa, Enel Green Power Colombia y Essa (dueña del negocio en Panamá, Guatemala y Costa Rica) en una sola compañía: Enel Colombia. Su gran apuesta por las energías renovables es su sello en el territorio nacional, donde ya superó los 1.000 MW de capacidad instalada en la Costa Caribe y cuenta con más de 3.100 MW en proyectos hidroeléctricos.

En cabeza de Francesco Bertoli lidera los proyectos de energia la multinacional cuya presencia en Colombia es enorme.

EPM no se quedó atrás con una gran apuesta en La Dorada

Entre los 12 grandes también se encuentra el parque solar Shangri-La de Isagen en Ibagué, Tolima, que produce 100 megavatios. El mayor accionista de Isagen desde 2016 es el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, el cual posee a nivel global 318 instalaciones de parques solares con una capacidad instalada de 14.200 MW. El fondo Black Rock ha respaldado a Isagen en otras inversiones en energía alternativa como el parque solar El Campano en Chinu, en el departamento de Cordoba

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) participa en esta lista con Tepuy, su primer gran parque solar ubicado en La Dorada, Caldas, un ambicioso proyecto que por ahora entrega 83 MW al sistema.

Las otras empresas que han entrado en esta preciada lista son, en su orden: SPK La Unión (100 MW), SPK Mata (80 MW), Sol de las Ciénagas (50 MW) y Enersol (35 MW).

Sarmiento juega duro en el negocio energético con Promigas

Los parques SPK La Unión, ubicado en Montería, Córdoba, y SPK La Mata, situado en La Gloria, Cesar, eran propiedad de la multinacional de origen español Solarpack. Esta compañía pasó a llamarse Zelestra hace dos años tras ser adquirida por el grupo sueco EQT. A finales de 2025, Zelestra vendió su plataforma en América Latina (Colombia, Perú y Chile) a Promigas, empresa del portafolio de inversiones de Corficolombiana del Grupo Aval. Adicionalmente, Promigas adquirirá el control sobre el Parque Solar Wimke, un proyecto de generación de energía solar localizado en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Esta operación se alinea con las metas de Promigas de cara a su estrategia a 2040, con la que busca impulsar la expansión de su portafolio de soluciones energéticas, crecer en negocios no regulados e incorporar nuevas geografías, consolidando así la fuerte entrada del Grupo Aval en la generación de energías renovables del país.

Barco transportador y barco gasificador Spec recibiendo el gas liquido traído de EE. UU

Promigas es también un gran jugador en el negocio del gas, no solo como distribuidor sino con la gasificadora Spec que opera en Baru en las costas de Cartagena desde suministra gas licuado a las plantas térmicas como se cuenta en esta nota

En Malambo, Atlántico, mandan los canadienses

Por otro lado, Sol de Ciénagas, con su parque Carcolí I ubicado en Malambo, Atlántico, es filial del desarrollador de energías renovables Recurrent Energy. Esta firma hace parte de Canadian Solar Inc., una de las mayores empresas de tecnología solar y energías renovables del mundo. Canadian Solar es un fabricante que ofrece soluciones tecnológicas integrales en los segmentos residencial, comercial-industrial y a gran escala. La empresa cotiza en la bolsa de Nueva York y cuenta con varios fondos de inversión como accionistas principales, aunque su fundador, el Dr. Shawn Qu, permanece como el mayor accionista individual con el 21 % de la compañía.

Españoles también tienen una buena tajada en el negocio energético

Finalmente, el parque Sunnorte de Enersol (Energy Solar) es propiedad de Ecoener, la multinacional española de energías renovables que cuenta con más de 37 años de trayectoria y ha convertido a Colombia en un eje fundamental de su estrategia de expansión internacional.

La empresa fue fundada en 1988 por Luis de Valdivia, quien se mantiene como presidente y accionista mayoritario con el 70,9 % del capital. Con una fuerte presencia global en energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, la firma gallega opera actualmente 680 MW a nivel mundial. Su ofensiva de producción solar inició con la planta Sunnorte en Ocaña, adjudicada en subasta del gobierno a través de su filial Genersol en 2021.

Recientemente, en febrero, se conectaron las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2 en Magangué, Bolívar, con una capacidad conjunta de 23,8 MW. A estos proyectos se suman Arboleda 1 y 2 en Santander de Quilichao, Cauca, inaugurados en 2025 con una potencia instalada de 22,7 MW entre ambos.

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