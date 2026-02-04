Una gigante española aterriza con millonaria inversión para sacarle provecho al sol de Magangué

Con más de 37 años de experiencia en energía solar, Econer, del empresario Luis de Valdivia, invertirá 70 millones de euros en los próximos dos años en el país

Ecoener, la multinacional española de energías renovables que tiene más de 37 años de trayectoria ha convertido a Colombia en un eje fundamental de su estrategia de expansión internacional. La empresa fue fundada en 1988 por Luis de Valdivia, quien se mantiene como presidente y accionista mayoritario con el 70,9 % del capital. Con una fuerte presencia global en energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, la firma gallega opera actualmente 680 MW a nivel mundial.

De Valdivia ha señalado recientemente que “hay que adoptar un nuevo modelo, que prime los valores sociales, el medio ambiente o la agricultura y ganadería locales, aspectos a los que los nuevos consumidores prestan atención y por los que están dispuestos a pagar” y esa es su carta de presentación para ampliar su presencia en el mercado colombiano, donde Ecoener ya cuenta con 87,5 MW operativos y proyecta alcanzar los 219 MW en operación mediante una inversión de 70 millones de euros prevista entre este año y el próximo.

Este crecimiento se sustenta en activos con contratos de compraventa a largo plazo por 15 años y el respaldo financiero de entidades locales como Findeter, que desembolsó 4 billones de pesos en proyectos privados y públicos en 2025 y con la cual firmó créditos por 46 millones de euros para impulsar proyectos clave en diversas regiones del país. Además, la compañía mantiene una cartera de negocios en desarrollo que suma 104 MW adicionales.

La ofensiva de producción solar de la empresa inició con la planta Sunnorte en Ocaña, adjudicada en subasta del gobierno a través de su filial Genersol en 2021 e inaugurada en 2023 con una potencia de 41 MW. Recientemente, en febrero, se conectaron las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2 en Magangué, Bolívar; estos parques cuentan con 38.000 módulos fotovoltaicos en 42 hectáreas y una capacidad conjunta de 23,8 MW. A estos proyectos se suman Arboleda 1 y 2 en Santander de Quilichao, Cauca, inaugurados en 2025 con una potencia instalada de 22,7 MW entre ambos. Actualmente, la expansión continúa con la construcción de la planta de Puerto Wilches, que aportará 27,2 MW adicionales a la matriz energética del país.



Ecoener cotiza en bolsa desde 2021 con un valor superior a los 250 millones de euros y su solidez financiera está respaldada por accionistas de renombre como la familia Ybarra Careaga (referente en aceites y mayonesas) con el 6,14 %, y por el fondo Torrblas, propiedad de la familia Torrente Blasco, otra de las grandes fortunas españolas, con el 3,68 %.

Le podría interesar: Las 6 empresas que más producen energía solar en Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.