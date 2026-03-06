- El italiano, Francesco Bertoli, la cabeza de Enel en Colombia, coronó dos nuevos proyectos solares en el Atlántico

Con los parques solares en Sabanalarga y Ponedera junto a otros que ya están en funcionamiento el Atlántico se convierte en el mayor productor de energía en el país

En medio de un amplio terreno en Ponedera, Atlántico, son 457.764 los paneles de color azul oscuro que, montados sobre plataformas inclinadas, ya producen luz. El proyecto de energía se llama Guayepo III y en él se han invertido cerca de 206 millones de dólares.

La compañía que construyó la infraestructura es Power China, y Enel invirtió dinero en la puesta en marcha. Enel ya había invertido cerca de 290 millones de dólares en Guayepo I y II. En total son 1.110 hectáreas las que ocupa el proyecto, que será capaz de generar energía para cerca de 1,46 millones de personas.

Esta no es la única inversión en marcha, la otra granja solar se llama Parque Solar Atlántico, que ya tiene un avance del 75 %. Dentro de la visión de Francesco Bertoli, gerente general en Colombia de Enel, la compañía debe liderar la estrategia de transición energética y modernización que necesita el país.

No solo Enel tiene granjas solares, varios casos, el negocio Recurrent Energy tiene en pie el proyecto Caracoli Solar y Green Yellow dispone de la granja solar Santo Tomas. En general, el departamento del Atlántico es atractivo para esta clase de proyectos por tener muchas horas de sol durante el día y lotes amplios disponibles.

Con la reciente inauguración de Enel, el Atlántico, cuyo gobernador es Eduardo Verano de la Rosa, logró convertirse en el lugar de generación solar más importante del país. Asimismo, La Guajira también tiene una infraestructura importante en parques localizados en Riohacha, Manaure y Barrancas.

