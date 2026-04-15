- El inmenso fondo de inversión Black Rock se une a la canadiense Isagen para invertir en una gran granja solar en Córdoba

A través de Atlas Renewable Energy cuya cabeza es el ingeniero colombiano Camilo Serrano se ejecutará el proyecto Parque Solar El Campano en el municipio de Chinú

Camilo Serrano, ingeniero colombiano con experiencia en la banca de inversión y en el desarrollo de parques eólicos en Brasil está en el corazón de un desarrollo que traerá energía solar a las familias colombianas. Ahora al frente de Atlas Renewable Energy, Serrano ha recibido el respaldo de Black Rock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo.

En el municipio de Chinú, en Córdoba, a hora y media de Montería, se planea construir un parque solar capaz de producir alrededor de 245 GWh de energía renovable al año, cifra equivalente al consumo promedio anual de más de 110.000 hogares colombianos. El sitio tendrá el nombre de Parque Solar El Campano. La fecha de inauguración está programada, si no hay sorpresas, para finales de 2027.

Los grupos detrás de la construcción son Isagén, de Brookfield; y Atlas Renewable Energy, uno de cuyos accionistas es BlackRock. Brookfield, cuyo CEO global es Bruce Flatt, tiene en Colombia firmas importantes como Isagén y Vanti. Por su parte, BlackRock es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y cotiza en bolsa. Su líder, Larry Fink, es una persona discreta.

Si bien BlackRock tiene varios negocios como autopistas, renta, infraestructura y crédito privado, también invierte en corporaciones como Apple, Microsoft y bancos de renombre. En el sector de energías renovables, una de sus apuestas es Atlas Renewable Energy, una empresa joven que, no obstante, tiene varios proyectos interesantes en Latinoamérica.

La compañía se fundó en 2017 y su sede principal está en Miami, Estados Unidos. Se enfoca en el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos solares y eólicos a gran escala en Latinoamérica. Entre sus casos están los parques Shangri-La (Tolima, Colombia), Sol del Desierto en Chile y El Guajiro en México. En el país, Shangri-La fue una de sus apuestas más importantes, con una inversión de 200 millones de dólares, y entró en funcionamiento en noviembre de 2025.

El gerente regional de Atlas para México, Colombia y América Central es Camilo Serrano. El ejecutivo es ingeniero industrial y en su hoja de vida presenta experiencia en varios bancos de inversión en Colombia. Otro hito: Serrano fue parte de la conformación del mercado de la industria eólica en Brasil y participó con éxito en varias licitaciones.

Por los números de Atlas en la región, su principal accionista fue Global Infrastructure Partners (GIP), que adquirió la compañía en 2022. Posteriormente, GIP fue adquirido por BlackRock en 2024.

Le puede gustar: El proyecto universitario que se transformó en una empresa capaz de montar un gigante parque solar

Anuncios.

Anuncios..