'Lucrezia' la nueva apuesta del restaurante Arrogante para vender pizzas a domicilio

Arrogante es un restaurante que ha ganado gran reconocimiento en Bogotá. Ubicado en la Zona T, es una de las grandes apuestas gastronómicas del lugar. Además, complementan una deliciosa comida con un gran show de entretenimiento. Sin embargo, el restaurante y Salvaje Group han decidido que es hora de incursionar en más mercados con un platillo que se ha convertido en el favorito de muchos. Estamos hablando de la pizza, la nueva apuesta del restaurante del que es socio James Rodríguez y que además tiene un plus extra.

El nombre de esta nueva marca es Lucrezia y fue lanzada hace algunos días. Claro que aún no hemos hablado de su mayor atractivo. Y es que, ¿a quién no le gusta disfrutar de una buena pizza en casa? Bueno, esta apuesta de Arrogante y Salvaje Group buscan llegar para este tipo de personas, pues sus pizzas están disponibles en Rappi. Sin duda alguna, un diferencial que marcará el mercado y se acercará a un mayor tipo de clientes y ¿cómo no? Al llegar a esta plataforma de delivery, permiten que más personas, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, puedan disfrutar de este delicioso plato.

Pizza Selezioni Di Funghi de Lucrezí by Arrogante.

Ahora bien, son 15 los sabores que ofrecen, preparados con masa madre, ingredientes frescos y de primera calidad. Los precios de cada pizza pueden estar entre los $40.000 y $60.000. Eso sí, cada bocado será un deleite para el paladar y seguramente quedará con ganas de probar cada sabor. Se proyecta que por mes logren vender más de 300 millones de pesos mensuales en domicilios. Una meta alta pero que seguramente logren con facilidad debido a su producto y el plus que ofrecen para enganchar a más personas. De esta manera, el restaurante del que es socio James Rodríguez, entra pisando fuerte en el mercado de las pizzas. Dense la oportunidad y prueben esta experiencia de sabores únicos.

Pizza Bolognia Di Carbone de Lucrezi by Arrogante

