Los juegos que se estrenan en septiembre para Xbox, Nintendo y PC

Como es habitual en la industria de los videojuegos, el mes de septiembre marca el inicio de los lanzamientos más importantes del año. Durante esta época las principales desarrolladoras empiezan a publicar las nuevas entregas de sus mejores juegos o sagas, sin importar, que en febrero y mayo también se estrenaron dos de los más esperados ‘orizon Forbidden West’ para PlayStation 5 y ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ para Nintendo Switch. Le mostramos los juegos que se estrenan en septiembre.

A tan solo unos días de iniciar septiembre, ya se conocen las fechas en las que se estrenaran videojuegos como FIFA, PAY DAY 3 y Mortal Kombat, además de su precio. Le enseñamos las fechas, los nombres de los videojuegos y las consolas para las que estarán disponibles.

¿Qué juegos se estrenan en septiembre para PC, Xbox, Play y Nintendo?

Baldur's Gate 3

Es la tercera entrega de la reconocida saga de videojuegos de tol Baldur’s Gate, considerada como una de las series más influyentes en cuanto a este estilo de juegos se trata, el juego cuenta con más de 17 mil variaciones de finales, y Larian Studios había comentado anteriormente que Baldur’s Gate 3 tendrá 174 horas de cinemáticas.

Baldur’s Gate 3 ya está disponible en PC. El juego llegará a PlayStation 5 este 6 de septiembre, mientras que la versión de Xbox aún se encuentra en desarrollo sin fecha confirmada.

La edición de lujo tiene un valor aproximado, en la tienda de PlayStation, de $329.853 COP. En la edición base es de $288. 616 COP.

Starfield

Es un RPG (juego de rol) que permite que los jugadores exploren más de mil planetas, naveguen por cientos de ciudades y lleguen a peligrosas bases, en el año 2330, en el que la humanidad ha logrado poblar otros lugares más allá de la tierra. Además, la recolección de materiales será importante para la supervivencia.

Este video juego estará disponible para PC, Xbox series X/S y tendrá dos ediciones; estándar, con un valor de 339.900 pesos y digital Premium, con un precio de 479.900. Será lanzado el 6 de septiembre.

NBA 2K24

Es el juego de simulación de basket oficial de la mejor liga del mundo. El título tiene prevista su llegada para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series X/S. Esta edición es ideal para aquellos que buscan sumergirse directamente en la experiencia del juego, sin adicionales, pero con la esencia pura de NBA 2K.

Su precio estará entre los 300 mil y 600 mil pesos.

Mortal Kombat 1

Con los personajes más icónicos Sub-zero, Scorpion, Kitana, entre otros, marcará un nuevo comienzo con modos de juego diferentes, ‘Fatalities’ más sangrientas, entre otros.

Estará disponible para PC, PlayStation 5, Switch, Xbox Series X/S y será lanzado el 19 de septiembre. Su precio estará entre los 200 mil y los 400 mil pesos.

Payday 3

La banda Payday regresa a la vida criminal para sembrar el terror en los habitantes de Nueva York y ejecutar nuevos planes para robar todo lo que se encuentren a su paso. Algunos portales especializados aseguran que se estrenará el 18 y otros aseguran que será el 21 de septiembre. Adquiera la edición estándar por $139.899 COP.

EA Sports FC 24

Después de más de 10 años siendo conocido como FIFA, la nueva entrega del emulador de futbol promete incluir nuevas físicas de juego, así como representar el balompié de manera exacta. Como ya es conocido los modos de juego que más cautivan a sus jugadores serán ultimate team y el modo carrera, modos a los que EA Sports les apostó hacer una renovación con más detalles. Estará disponible para PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S y se estrenará el 29 de septiembre.

Su precio estará entre los 336 mil y los 480 mil pesos.