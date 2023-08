Los secretos mejor guardados de MasterChef y de los que nadie habla

El reality de comida de RCN tiene varios misterios que los televidentes desconcen. Uno de los exparticipantes revelar lo que no se ve en las cámaras

El programa de RCN es un gran éxito en la televisión colombiana. Desde que inició este formato, han sido muchos los colombianos que se han enganchado. Y es que, el reality de comida suele estar lleno de entretenimiento por sus pruebas y sus participantes. Poco a poco se han ganado el cariño de la audiencia que temporada tras temporada se conectan con el canal. Sin embargo, hay mucho detrás de las cámaras que muchas veces la gente desconoce, hasta ahora. Recientemente se revelaron varios de los secretos de MasterChef Celebrity. Varios de ellos son una total sorpresa para todos.

Los secretos de MasterChef Celebrity

Esta última temporada ha estado cargada de diferentes revelaciones respecto al manejo que le da RCN. Uno de ellos es el sueldo que reciben los famosos que concursan en el reality del canal. De igual manera, se supo que todo aquel que fuese eliminado no se iba con las manos vacías. Al contrario, como premio reciben un set de cuchillos de una marca prestigiosa, el cual está avaluado en un buen billete. Sin embargo, en entrevista con el medio KienyKe, el exparticipante Biassini, reveló más datos. Algunos de ellos respecto a las pruebas, y también en cuanto a los chefs del programa.

Son varios los secretos de MasterChef Celebrity que reveló el actor. Aunque no lo parezca, al día, se suelen grabar dos pruebas en los sets de RCN; por ello se les suele ver con la misma ropa en dos capítulos. Evidentemente la tensión que se ve en la televisión la viven ellos, por los cortos periodos que tienen para cocinar. Pero esto no es todo, pues al ocurrir esto, en muchas ocasiones los chefs-jurados deben probar los platos fríos. De igual forma, parece que los cocineros deben pasar más tiempo en entrevistas del programa que cocinando. Finalmente, contó que no se les es permitido probar el plato de sus compañeros.

Bastantes reglas y cambios que poco conocen los televidentes. Sin embargo, son estas cosas las que hacen que el programa de RCN salga bien al aire. Toda una preparación la que se necesita para poder participar en MasterChef Celebrity.

