Los quesos colombianos que no tienen nada que envidiarle a los europeos

En Colombia hay un consumo de queso de aproximadamente dos kilos per cápita anual, lo cual es muy bajo comparándolo con países como Francia o Estados Unidos donde puede llegar a 27 kilos. Sin embargo, Jessica piensa que, al igual que está sucediendo con otros productos como el vino o el salmón, que se creían relegados únicamente a clases altas, este número va en aumento pues el consumidor colombiano está descubriendo nuevas posibilidades.

Jessica Zangen está convencida de que Colombia tiene un potencial quesero enorme. “Especialmente en quesos frescos, por nuestra cultura y nuestra geografía. El hecho de ser un país que no tiene estaciones hace que acá no estemos familiarizados con técnicas para guardar comida y eso nos limita para hacer quesos madurados. Pero en todo caso tenemos una geografía privilegiada que nos da para hacer quesos de altísima calidad. Después de todo no se trata de copiar lo que se hace en Europa sino de apropiar técnicas para dar lo mejor de lo que tenemos”.