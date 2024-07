Los portugueses dueños de Ara y Antonio Char con Olímpica no han podido con D1

.Publicidad.

Después de estar más que posicionados en Portugal con sus almacenes Pingo Doce y en Polonia con la cadena Biedronka que vende productos colombianos como el té Hindú, la gran compañía lusa Jerónimo Martins decidió que era buen momento para seguir ampliando sus operaciones y se arriesgaron a cruzar el charco. Entonces, Colombia fue su destino elegido para darle rienda suelta a su nuevo proyecto de tiendas de descuentos o hard discount al que bautizaron como Tiendas Ara, que traduce literalmente guacamaya.

Aterrizaron en el país en 2012, pero no fue sino hasta 2013 que abrieron su primer local en Pereira, el primero de muchos puesto que once años después ya cuentan con más de 1.300 a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido sencillo y más teniendo en cuenta que han tenido al frente a un duro competidor que cuando ellos llegaron ya llevaba más de tres años metiéndose en la cabeza de los colombianos como la mejor opción para hacer su mercado: D1.

D1 siempre estuvo un paso por delante y comenzó a adelantarse más a partir de 2015 cuando fue adquirida por la familia Santo Domingo, lo que les ha permitido llevar la batuta a nivel de número de tiendas, pero también de ingresos como año a año evidencia la Superintendencia de Sociedades.

Una visita de Petro comprometió a los portugueses a seguirle apostando al país

El crecimiento de Ara ha sido moderado desde su llegada al país, cosa que cambió a partir de mayo de 2023 después de que el presidente Gustavo Petro llegara a sus cuarteles generales en el país ibérico para reunirse con su CEO, Pedro Soares. Allí, además de hacerles propuestas como la de que les compren productos a campesinos, el mandatario los convenció de abrir 230 tiendas nuevas en Colombia. Proceso en el que van por buen camino gracias a la gestión de su CEO en Colombia Nuno Sereno y que han acompañado con otras iniciativas como que varias de sus tiendas y centros de distribución funcionen con energía solar.

El presidente Petro con Pedro Soares dos Santos

No obstante, ese buen momento no se vio reflejado en los ingresos que reportó para el 2023. En el mismo año en el que tuvo que ver cómo D1, su mayor competencia, superaba en ingresos a Almacenes Éxito convirtiéndose en el mayor comercio del país, ellos se quedaron estancados y, aunque crecieron posiciones entre las empresas más grandes del país pasando del puesto 17 al puesto 12 y sus ingresos operacionales pasaron de $ 8,6 billones a $ 12,3 billones, siguieron presentando pérdidas tal como lo habían hecho en 2022. Entonces fueron de - $ 0,2 billones y ahora fueron de -$0,6 billones.

Olímpica, un comercio estancado

Detrás de Ara, que cerró el podio de los comercios de Colombia, quedaron otras tiendas como Alkosto del Grupo Corbeta, que cayó del puesto 12 al 17 con ingresos que crecieron apenas y se mantuvieron en $ 11,1 billones. También estuvo por detrás Olímpica de la familia Char y que es manejada por el tercer hijo de Fuad Char, Antonio.

Durante los últimos meses este negocio que manda en la Costa ha dado de qué hablar por el despido de cerca de 300 empleados y por el cierre de varias de sus tiendas, principalmente en Barranquilla. Además, se ha hablado de que su nueva estrategia es emular el modelo de compañías como D1 o Ara. Según la Superintendencia, de un año a otro apenas se han movido sus ingresos, manteniéndose en la posición 20 de las empresas más grandes del país y con unos ingresos que apenas aumentaron de $ 7,7 billones a $ 7,8 billones.

En el otro lado de la balanza está, por ejemplo, DollarCity, la cadena de tiendas de dueños salvadoreños que llegó a Colombia en 2015. Aunque está bastante detrás en la posición 89 del país, esta empresa está teniendo un crecimiento exponencial con un aumento de utilidades superior al 100% entre 2022 y 2023.

A Ara tampoco lo tiene la gente en la cabeza

El tradicional informe Top of Mind de la Revista Dinero, en el cual se evidencia las empresas en las que piensan los colombianos al ser preguntadas por determinado sector, reveló que cuando de supermercados se trata el rey sigue siendo Almacenes Éxito con un 40 % de los encuestados. Aunque D1 no ha logrado destronarlo en ese apartado, ocupa una segunda posición con el 11% que es competida con Olímpica que tiene el 10%. Otras empresas recordadas por los colombianos son Carulla, del Éxito, Jumbo y Colsubsidio, mientras que Ara no apareció por ningún lado.