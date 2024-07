Puntillazo para la Fábrica de Licores de Antioquia: no más Aguardiente Real y sigue reinando el Amarillo

.Publicidad.

Acaba de llegar a su fin un pleito que ya llevaba más de ocho meses y que protagonizaban dos de las licoreras más grandes e importantes de Colombia como lo son la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC). El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a los segundos en su alegato de que un producto lanzado por los primeros bautizado como Aguardiente Real era una copia de su Amarillo de Manzanares, uno de los tragos más tradicionales del país.

El lanzamiento de este producto fue en noviembre de 2023 y los caldenses no tardaron nada en poner el grito en el cielo, a lo que rápidamente respondió la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces con María del Socorro Pimienta a la cabeza, prohibiéndole a los antioqueños su comercialización y obligándolos a sacarla del mercado. Ellos no se quedaron quietos e intentaron salvar por vías legales su nuevo aguardiente, pero no fue posible porque la medida fue dejada en firme.

En medio de este proceso se dio un contraataque por parte de la FLA, quienes denunciaron al Ron Viejo de Caldas por presunta publicidad engañosa y también la llegada de una nueva administración a la compañía, que desde que asumió Andrés Julián Rendón como gobernador de Antioquia pasó a ser dirigida por Esteban Ramos, el hijo del condenado Luis Alfredo Ramos. Incluso se llegó a decir que iban a sacar un nuevo Aguardiente Real con una presentación diferente para evitar problemas, lo cual no ha sucedido.

A pesar de ser el aguardiente más antiguo del país, al Amarillo no lo recuerdan los colombianos

Aún con el trago amargo de la derrota, la FLA puede sacar pecho de que uno de sus tragos es el más famoso del país. Se trata del Antioqueño, que según el más reciente ranking Top of Mind de la Revista Dinero es en el que más piensan los colombianos cuando se les pregunta por un aguardiente. En total fue un 34 % de los encuestados los que pensaron en el licor paisa, cifra que superó al 31 % que pensó en Néctar de la Licorera de Cundinamarca, al 10 % que pensó en el Blanco del Valle de la Industria de Licores de ese Departamento y al 5 % que pensó en Cristal, el único representante de la ILC en la lista.

