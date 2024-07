Esperanza Gómez soltó la lengua y dio detalles del ministro que le ofreció $10 mil millones por una noche

.Publicidad.

En los últimos días Esperanza Gómez hizo dos revelaciones que sonaron como si fueran el estruendo de una bomba: qué un "ministro de algo" le ofreció 10.000 millones de pesos colombianos por una noche con ella y que el hecho habría ocurrido en 2019, lo que hace suponer que fue uno de los funcionarios del gobierno del expresidente Iván Duque.

Inicialmente reveló el acontecimiento en un programa llamado La Red Viral y luego en entrevista con Caracol Radio aclaró el año, para explicar que el hombre en cuestión no hace parte del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro.

..Publicidad..

"No lo especifiqué en la entrevista (al portal La Red Viral), no lo dije, no dije nombres de la persona, absolutamente nada. Simplemente dije que había recibido una oferta, que había empezado baja y subieron hasta esa suma que ni siquiera sé si la hicieron en realidad. Me imagino que al ver que no acepté la primera propuesta, pues simplemente lo hicieron como en tono de burla para ver si cambiaba de parecer", explicó en la segunda entrevista.

...Publicidad...

Más allá de si la propuesta era real, un chiste o un comentario de mal gusto luego de la primera oferta, la también empresaria explicó que le daba bronca que las mismas personas que hablan en contra de la libertad sexual y despotrican de personas como ella, sean las mismas que bajo cuerda tengan este tipo de pretensiones.

....Publicidad....

| Le puede interesar: Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos, una combinación fogosa que se ha tomado Spotify y Apple Music

El podcast de Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos

En los últimos meses, Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos han logrado posicionar su podcast Del saber a la hacer como uno de los más escuchados en las plataformas digitales. Allí hablan de sexo con distintos enfoques y cuentan anécdotas personales con miras de que estas puedan ayudar a la audiencia de su programa.

La importancia de un buen precalentamiento, si influye o no el tamaño del miembro masculino o como manejar celos e inseguridades, son algunas de las temáticas que las dos mujeres, ahora devenidas en influencers, comparten en cada una de las emisiones.

Flavia aporta las cifras y demás datos de interés y, sorprendentemente, llega a ser más desfachatada que la propia Esperanza Gómez, quien es una de las figuras más influyentes del cine porno mundial. Un cambio de roles que han disfrutado mucho los oyentes.