Los particulares que terminaron premiados por la Alcaldía de Galán con contratos en 6 dependencias al mismo tiempo

Actualmente existen 126 de ellos con más de 3 contratos, otros 10 tienen 4 acuerdos y 3 más cuentan con 6 convenios simultáneos.

Tres personas con seis convenios laborales simultáneos, el hecho de que desde 2023 la cifra anual de contratos sea casi el doble que la de los años anteriores y los elevados montos económicos –los más altos de la última década– generan preocupación en cuanto al tema de la contratación entre la Alcaldía de Bogotá y varios particulares.

El Concejal de Bogotá Samir Bedoya, perteneciente al partido Mira, reveló que de acuerdo con la información que le entregó la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Miguel Silva, hay 139 contratistas que tienen 436 acuerdos contractuales con varias entidades del Distrito en forma simultánea.

El valor total de dichos convenios es de $19.200 millones. En la investigación, Bedoya encontró que hay varias personas con seis contratos de prestación de servicios en entidades diferentes al mismo tiempo.

Uno de los casos es el de María Fernanda Cruz Rodríguez, quien tiene contratos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, la Contraloría de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital, la Agencia Atenea, la UAESP y la Defensoría del Espacio Público.

Lo mismo sucede con Rafael Antonio Salamanca, quien tiene contratos con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente y con la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente. En total son seis contratos de prestación de servicios con 2 subred integradas de servicios de salud de Bogotá.

Otra de las personas que tiene varios contratos con la Alcaldía de Bogotá es Jorge Enrique Martínez Ramírez, quien tiene el mismo número de contratos de Cruz y Salamanca con la operadora distrital de transportes S.A.S La Rolita,

En la lista que entregó Samir Bedoya también existen otros contratistas que tienen hasta 5 convenios con la administración distrital. Héctor Martínez es uno de ellos. Tiene acuerdos con la Secretaría Jurídica Distrital, la Agencia Atenea, el IDEP, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría del Hábitat.

Al listado de contratación simultánea con la Alcaldía de la capital se suman Cristian Camilo Calderón Tapias con 4 vínculos laborales con la Secretaría de la Mujer, el Instituto de Turismo, IDARTES y la UAECD.

El concejal del Partido Mira logró identificar que cada uno de los contratistas tiene, en promedio, 3,14 convenios con la Alcaldía de Bogotá. Las cifras son contundentes: 126 contratistas concentran tres acuerdos de forma simultánea, 10 de ellos tienen cuatro, que se suman a los ya mencionados con 6 contratos.

Según Bedoya, los diez mayores valores contados concentran el 17,2% del total. La situación es preocupante ya que la concentración de varios contratos en una sola persona cierra la puerta para que otras propuestas tengan la oportunidad de participar en los procesos contractuales, aseguro el cabildante.

Otro dato que llamó la atención de Bedoya es que la contratación por prestación de servicios aumentó durante la administración del Alcalde Galán. Los contratos anuales pasaron de 665 en 2023 a 1.223 en el primer año de su gobierno, mientras que en 2025 estuvo alrededor de 1.111 contratos.

En cuanto a los montos de dichos acuerdos, el año pasado el valor llegó a los $76.858 millones, mientras que este año la suma ya alcanza los $42.243, la cifra más alta de la última década.

Contratos de la Alcaldía de Bogotá

Cabe anotar que una de las personas relacionadas por el Concejal Samir Bedoya en su investigación, el ya mencionado Rafael Antonio Salamanca, viene contratando con la red de hospitales públicos de Bogotá desde 2012.

Durante la administración del hoy presidente Gustavo Petro, Salamanca fue contratado para la distribución de insumos farmacéuticos y medicamentos a través de Depósito de Drogas Boyacá. Dicha empresa fue mencionada, en esa época, por el entonces contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en una investigación que realizó el ente de control sobre la contratación en salud en la capital, donde se entregaron en convenios un total de $21,9 billones entre 2012 y 2015.

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