- El profesor paisa con 140 diplomas que quiere ser la persona con más títulos del mundo

Fernando Zapata busca desbancar al español Antonio Monroy, quien ostenta el récord de la persona con más títulos. Mientras tanto, se rebusca dictando doce materias

Fernando Zapata reunió su impecable colección de ciento cuarenta diplomas para postularse como la persona con más títulos en el mundo. Su meta es llegar a los doscientos títulos, aunque sabe que esta obsesión hace tiempo dejó de sumarle a su carrera profesional.

Por eso en su perfil profesional solo coloca tres títulos: Ingeniero de la Universidad Remington, maestría en Mercadeo de la Universidad de Medellín y un doctorado que cursa actualmente en la Universidad Iberoamericana de México.

Fernando Zapata ha pagado sus estudios con recursos propios y becas que se ha ganado.

El apasionado por el estudio vive con sus padres en el barrio Los Colores de Medellín. El primer grado que cursó, tras graduarse de bachiller del Colegio Militar José María Córdoba, fue un técnico en contaduría sistematizada. Ese título le abrió las puertas laborales del mundo financiero y le despertó la obsesión por acumular diplomas. Casi un culto en el que llegó a idolatrar sus diplomas.

Actualmente, Zapata cree que el estudio es el motor para fortalecer económicamente al país. Sin embargo, su situación laboral no pasa por un buen momento, pues como se encuentra sobrecalificado le toca rebuscarse como profesor por prestación de servicios dictando doce materias en cuatro universidades distintas.

Al mismo tiempo, como si fuera poco, Fernando cursa tres tecnologías simultáneamente: Gestión de la calidad, Gestión ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Asegura que el truco para poder sacar adelante tantas responsabilidades se encuentra en saber organizar y aprovechar el tiempo. Por eso, se levanta antes de las cuatro de la mañana, sale a trotar alrededor del estadio Atanasio Girardot y se acuesta a dormir pasadas las once de la noche.

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A la espera del veredicto de los Guinness Récords

Dentro de tres meses le dan respuesta sí clasifica como la persona con más títulos académicos en el mundo, lugar que actualmente ocupa el español Antonio Monroy Antón, quien registra trece carreras, tres posgrados y dos doctorados. Si el paisa logra desbancar al español del primer puesto, paradójicamante solo recibiría un certificado más para su colección, pues la organización Guinness World Records no paga ningún premio económico a las personas por batir un récord.

Mientras los funcionarios del icónico libro de récords le dan respuesta a Zapata, las dudas no terminan de acechar al apasionado por el estudio, pues si bien cuenta con ciento cuarenta diplomas, tan solo cuatro corresponden a carreras profesionales, nueve menos que su oponente español. El campo fuerte de Fernando es en los estudios complementarios, donde acumula noventa diplomados.

En cualquier caso, el veredicto del Guinness difícilmente cambiará la realidad de Fernando Zapata. Seguirá haciendo lo mismo que lleva décadas haciendo: madrugar, estudiar y perseguir el siguiente diploma, convencido de que acumular tantos diplomas es una verdadera muestra de amor al conocimiento.

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