- Dónde están las 13 canchas de pickleball que el alcalde Galán puso en Bogotá

Este deporte, originario de Estados Unidos y que llegó al país en 2020, ha tenido gran acogida. La Acaldía puso canchas en 9 localidades con cómodos precios

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de Instituto Distrital de Recreación y Deporte en cabeza de Daniel García Cañón y con una inversión de $113.368.164 millones, puso en funcionamiento trece canchas de pickleball en once parques de nueve localidades de la capital.

Esta disciplina, incluyente y fácil de aprender, mezcla elementos de tenis, bádmiton y ping pong, los deportes tradicionales, a nivel mundial, del uso de raquetas. Nació en Estados Unidos en los años sesenta. Allí y en Canadá, España, India y Australia se encuentran los mejores jugadores del mundo.

Con el ofrecimiento de esta novedosa práctica, la Alcaldía amplía la oferta deportiva recreativa y comunitaria en los parques de la ciudad. Las nuevas canchas están ubicadas en 11 parques y escenarios deportivos de 9 localidades de la ciudad. Alta Blanca en Usaquén, San Andrés en Engativá, Fontanar del Rio en Suba, Timiza y Castilla en Kennedy, el Jazmín y Castilla en Puente Aranda, Tunal en Tunjuelito, Clarelandia en Bosa, Estadio Olaya Herrera en Rafael Uribe Uribe y el velódromo primero de mayo en San Cristóbal.

Con estas 13 nuevas canchas, el IDRD busca ampliar las oportunidades para que todos los bogotanos se acerquen y practiquen deporte en familia. El objetivo de la entidad, a través de esta iniciativa, es promover las prácticas deportivas con hábitos saludables, al mismo tiempo que genera nuevos espacios para adultos mayores, niños y jóvenes.

UN DEPORTE IMPORTADO PARA TODOS LOS GUSTOS Y ESTRATOS

El pickleball se juega en una cancha más pequeña que la de tenis, con una red baja, una pala liviana con una pelota plástica perforada, lo que facilita la práctica para personas de distintas edades y niveles de habilidad. Además, se puede jugar en pareja o de forma individual, lo que permite a las personas recrearse, hacer actividad física e integrarse en familia y comunidad.

Surgió en 1965 en Bainbridge Island (Estados Unidos), ciudad ubicada en el condado de Kitsap y con una población aproximada de 24.620 habitantes. Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, tres padres que buscaban la forma de entretener a sus hijos en un día cualquiera de verano, improvisaron un juego con raquetas de ping pong, una pelota plástica perforada y una red bajita de bádminton. Luego, el nombre de pickleball estuvo inspirado por la mascota de una de las familias, que les, robaba la pelota a toda carrera.

Según Daniel García, comenzó a practicarse en algunos puntos de la ciclovía bogotana como una alternativa a los deportes tradicionales como fútbol, ciclismo o baloncesto. La respuesta por parte de los usuarios de la ciclovía y la comunidad en general fue bastante positiva. Debido a ese apoyo, la administración decidió llevarlo a otros escenarios deportivos y de recreación públicos de la capital.

Actualmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá tiene registradas más de 200 personas que lo en la ciudad, lo que indica que ha venido creciendo el interés cada día más. Quienes estén interesados en sumarse al grupo ya existente pueden hacer la reserva de las canchas en el portal ciudadano del IDRD o en la aplicación Vive IDRD. Cada persona debe registrarse, seleccionar el escenario que quiera, verificar su disponibilidad, escoger fecha y hora, confirmar sus datos y por último hacer el pago correspondiente al valor establecido para el escenario escogido.

El IDRD aseguró que las tarifas pueden variar según el lugar y horario, dependiendo del estrato en que esté ubicada la cancha escogida. Los precios son de $12.256 para los estratos 1,2 y 3 en horas diurnas y de $14.708 en horas nocturnas, mientras que para los estratos 4, 5 y 6 durante el día el valor es de $22.762 y en la noche, de $27.314.

La reserva permite el uso de la cancha hasta de cuatro personas con un tiempo máximo de dos horas por día. Además, cada usuario puede realizar hasta cuatro reservas por semana, según la disponibilidad de los escenarios deportivos. Las reservas se deben hacer con al menos una hora de anticipación y quienes no cuenten con los elementos necesarios para jugar pueden solicitarlos en la administración del parque o pueden llevar sus propios implementos.

En Colombia este deporte comenzó a practicarse, de forma muy leve, durante la pandemia impulsado por extranjeros y pequeños grupos de personas que se animaron a la novedad. El pickeball tomó fuerza en 2023 con la creación de clubes de practicantes y eventos de exhibición.

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