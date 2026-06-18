Cómo llegó una tonelada de conchas, corales y estrellas de mar desde San Andrés a Bogotá

Las especies habían sido extraídas ilegalmente de su hábitat natural y llegaron a la capital por el Aeropuerto El Dorado, encaletadas en maletas de turistas

La Secretaría de Ambiente de Bogotá en cabeza de Adriana Soto Carreño, LATAM Airlines Colombia, Coralina y Conservación Internacional unieron esfuerzos con el objetivo de hacer posible el retorno de más de una tonelada (1.200 kilos) de conchas, corales, estrellas de mar, esponjas y fragmentos de arrecifes al mar de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Según la entidad, turistas las extrajeron, en forma ilegal y como recuerdo de viaje, en sus visitas al archipiélago. Al Aeropuerto internacional El Dorado llegaron escondidas en maletas.

La iniciativa de enviar de vuelta las especies a su hábitat natural busca enviar un mensaje de conciencia a la ciudadanía de que las playas y el mar no son tiendas de recuerdos –como lo cree la gente erróneamente en temporadas de vacaciones–, sino ecosistemas que sufren consecuencias irreversibles cuando son alterados por manos humanas.

Adriana Soto aseguró: “lo que estamos devolviendo al archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia no son recuerdos de viaje, sino alimento, hogar y protección para muchas especies marinas. Las conchas, caracolas, corales, esponjas y estrellas de mar cumplen funciones esenciales en el mar y sirven de refugio para peces y especies más pequeñas como cangrejos y otros animales”.

Además, según biólogos expertos, dichas especies ayudan a mantener sanos los arrecifes y playas y hacen parte de la defensa natural que protege las costas frente al oleaje, la erosión y los impactos del cambio climático. Por dichos motivos, la funcionaria hizo un llamado a los viajeros para que los mejores recuerdos del mar se queden en la memoria y en fotografías y no aparezcan escondidos en una maleta lejos de su hábitat.

La alianza con la empresa privada fue fundamental para que dichas especies marinas volvieran a su hábitat natural. Dicha devolución es la más grande de este tipo que ha hecho la Secretaría de Ambiente de Bogotá durante la actual administración. En total se transportó una tonelada de material marino de regreso al archipiélago, de donde había salido a escondida en 51 maletas de 23 kilos cada una.

El traslado se logró a través de Avión solidario, programa de LATAM Airlines Colombia. De ese modo, la aerolínea facilitó en forma gratuita el transporte de las especies recuperadas a su lugar de origen con el objetivo de que sigan cumpliendo su vital rol dentro del ecosistema marino.

Sobre el tema, Angie Estupiñán, líder de sostenibilidad de LATAM Airlines Colombia, dijo que haber podido contribuir para que el material regresara a su sitio de origen muestra cómo la conectividad puede ponerse al servicio de la conservación.

“San Andrés es un destino clave para la operación de la empresa en Colombia y por ser uno de los operadores principales en la isla, creemos que tenemos la responsabilidad de aportar a la protección de su riqueza natural y al bienestar de las comunidades que la habitan”.

Además, Estupiñan indicó que esta iniciativa hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la empresa aérea y además refleja su compromiso de generar impactos positivos en los territorios donde tiene operaciones.

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto Carreño, la extracción, comercialización o la movilización ilegal de fauna y flora silvestre, sus partes, productos y subproductos puede acarrear sanciones con penas de hasta 11 años y tres meses de prisión y una multa de $76.602 millones.

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