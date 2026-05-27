La estrategia de la Alcaldía de Bogotá para acabar con los puntos críticos de basura en la ciudad

Los ecopuntos son parte de una estrategia implementada por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, que busca acabar con los centenares de puntos críticos de arrojo de basura que existen en la ciudad.

Funcionan con contenedores estacionarios itinerantes gratuitos que la UAESP ubica en puntos específicos de cada una de las localidades de Bogotá por cinco días, antes de moverlos a otro lugar. Mediante ellos, los ciudadanos puedan depositar adecuadamente los residuos voluminosos y todo tipo de residuos que, por lo grandes, no son recogidos por las rutas tradicionales de aseo de Bogotá. Así se podría evitar la disposición de residuos en sitios no adecuados.

Los residuos llamados voluminosos que no son recogidos por las rutas de aseo convencionales son: colchones, sofás, muebles, tejas, madera, llantas, escombros y todo tipo de residuos que surgen de la realización de obras, construcciones y demoliciones en zonas residenciales de la ciudad. Todos estos residuos pueden ser llevados a estos contenedores para que sean depositados en lugares adecuados dispuestos por la UAESP.

Existen otros residuos que, aunque son voluminosos, no pueden ser llevados a los ecopuntos debido a que tienen otro tipo de tratamiento. Esos son los residuos orgánicos, las pilas viejas y los electrodomésticos que, en algunos casos, pueden llegar a ser reciclables.

Los ecopuntos funcionan en un horario de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Esta estrategia fue implementada en 2020 durante la administración de la exalcaldesa Claudia López por medio de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, con una inversión inicial de $4.000 millones y la implementación de 11 puntos fijos. Hoy cuenta con más 200 puntos móviles por toda la ciudad. en 2025 la UAESP recogió cerca de 13 mil toneladas de residuos de construcción y materiales voluminosos.

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