Los millones que recuperan 7 candidatos perdedores por reposición de votos

Juan D. Oviedo, Juan C. Upegui, Antonio Bohórquez y Roberto Ortiz no solo tendrán puesto en el Concejo, también recibirán un reconocimiento por cada uno de sus votos

El Estado colombiano a través del Consejo Nacional Electoral, le reconocerá a Carlos Fernando Galán $ 4.142 millones por los gastos que generó durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá. A Federico Gutiérrez 1.909 millones por su campaña para la Alcaldía de Medellín, a Alejandro Char $ 1.149 millones por su campaña en Barranquilla y a Alejandro Eder $ 872 millones por su campaña en Cali. Pero, los ganadores no serán los únicos con reposición de votos.

La reposición de gastos por voto válido obtenido por los candidatos para alcaldías municipales son su principal fuente de financiación. Los bancos prestan a las campañas sobre estos supuestos.

En las cuatro ciudades principales, el Estado les pagará a los siguientes candidatos mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos un valor de $ 2.766 por cada voto, según la Resolución No 0672 de 2023 (31 de enero). Valor que corresponde a gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos, y que será validado por el Consejo Nacional Electoral a partir de la información contable que los ahora alcaldes y estos candidatos deberán reportar en el aplicativo Cuentas Claras.

Lastimosamente hay unos candidatos a estas Alcaldías que no salen bien librados económicamente puesto que no alcanzaron el mínimo exigido del 4 % o más del total de votos válidos depositados, y por lo tanto el Estado no les repondrá nada.

En Bogotá, no recibirán ningún dinero por reposición por voto: Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Enrique Robledo, Jorge Luis Vargas, Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero.

En la Alcaldía de Medellín no recibirán reposición 12 candidatos: Albert Corredor, María Paulina Aguinaga, Gilberto Tobón Sanín, Rodolfo Andrés Correa, Luis Fernando Vélez, Deicy Elena Rodríguez, Juan Camilo Restrepo, Juan David Valderrama, Liliana María Rendón, Carlos Ballesteros, Felipe Vélez Roa y Jaime Alberto Mejía.

En Barranquilla no recibirán reposición por voto los siguientes cinco: Hassan Fares Hachem, Luis Enrique Guzman, Harry Alberto Silva y Ronald José Valdes.

En Cali, no recibirán reposición: Edilson Huérfano Ordoñez, Deninson Mendoza, Diana Carolina Rojas, Heriberto Escobar, Wilfredo Pardo y Wilson Ruiz.

