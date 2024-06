- Restaurantes en centros comerciales de Bogotá: los mejores 5

Los centros comerciales son tradición capitalina. En ellos no solo hay comercio, también hay espacio para restaurantes de primer nivel. ¿Cuál es el top 5 de Bogotá?

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

junio 18, 2024

Los centros comerciales son tradición. En ellos no solo hay comercio, también espacio para restaurantes de primer nivel. ¿Cuál es el top 5 de Bogotá? Esta es una buena guía:

LUNCH TRÍO

Podemos decir que este sitio es un buffet de comida casera colombiana, pero también un restaurante de Parrilla que ofrece cortes de res, pollo, cerdo y pescados. Donde el cliente puede escoger sus acompañamientos de un buffet que siempre varia sus acompañamientos entre 4 tipos de ensaladas y 6 acompañamientos calientes. Los acompañamientos son típicos de la gastronomía colombiana y caseros los destacados son los aborrajado, los frijoles antioqueños, las lentejas o un buen puré de papa. Todos los días tienen una sopa distinta y sus productos son frescos y cocinados el mismo día. De los platos a la carta recomiendo los medallones de lomo de res, el steak lunch trío, el pernilito de cerdo, el excelente ajiaco y el salmón al papilote.

Se ubican estratégicamente en distintos centros comerciales como Av. Chile (antiguo Granahorrar), Cafam Floresta, Metrópolis y próximamente estarán inaugurando nuestro nuevo punto en el centro comercial Hacienda Santa Barbara.

Instagram: @lunch.trio

ALLA MINUTA

Este espectacular sitio que tiene menos de dos años de fundado es perfecto para los amantes de la pasta; en su concepto, usted mismo arma su plato, pudiendo escoger entre cuatro tipos de pasta como el spaguetti. fettuccini, penne y los raviolis. Después de adelantar este paso se sigue con la escogencia de la salsa, y entre las opciones hay pomodoro, napolitana, Alfredo, bolognesa, carbonara y tres quesos. Luego viene el tema de las proteínas, entre las que se puede elegir albóndigas, champiñones, pollo, tilapia, lomo de res y hasta salmón.

Hace poco se inventaron un menú del día que incluye pasta proteína ensalada y bebida desde 21.000 pesos, el cual se puede disfrutar al igual que todo lo anterior que les conté en centros comerciales como avenida Chile, Metrópolis y también muy pronto en hacienda Santa Bárbara. De todas maneras, cuentan con platos a la carta como lasagnas, ensaladas de la casa con proteínas, cortes de carnes finos, etc.

Instagram: @alla.minuta



POLLITOS

Conocí pollitos por allá a finales de los noventas, cuando iba a cine a Bulevar Niza con la novia adolescente y al salir la quería descrestar con un buen restaurante. Como reza su lema es "la comida con la que crecimos nunca se olvida", y a decir verdad yo tengo muy buenos recuerdos de este lugar. No hace mucho me los volví a encontrar en Santa Marta dentro dle centro comercial Zazué y no dudé en volver a entrar. Son absolutamente geniales haciendo recetas solo con pollo, pasando por la auténtica receta casera del broaster, asado, a las finas hierbas, una preparación especial de asado BBQ delicioso, alitas, pechuga gratinada, parrillado con miel y especias, arroz con pollo, ajiaco y hasta pollo sudado venden.

Como la idea es darle gusto a todo el mundo, y teniendo en cuenta que no todos son amantes del pollo, hay algunas opciones de otras proteínas como la cazuela arriera, la cazuela con lomitos y unas costillitas de cerdo BBQ excelentes. Aparte del centro comercial que ya les conté, ellos presentan puntos de venta en Salitre Plaza, Metrópolis, Mall Plaza, Plaza Central, y Santa Ana.

Instagram: @restaurantelospollitos



CHILLI CHANG

Nació hace 10 años como una idea de tener en un solo lugar lo mejor de la comida asiática y una barra de sushi con sabores diferentes a los que ya se conocían en el país. Chilli Chang cuenta en su carta con platos de China, Japón, Tailandia, India entre otros países. De hecho, hace unos años fueron los flamantes ganadores del Sushi Master de Cali, en donde también tienen un local con afamado éxito.

Entre los platos más destacados recomiendo probar los camarones dinamita, el tataki de atún, el chicken ramen (tallarines, consomé oriental, narutomaki, huevo cocido y macerado en soya, acelga, espinaca, alga nori, cebollín chino, con láminas de pollo parrillado), la caldereta de mariscos, el pargo en la arena que es uno de mis favoritos y el masala rib eye (corte de bife ancho importado de 300 gramos a la parrilla y bañado en salsa a base de sake, garam masala, cebollín chino y piña, acompañado de papas en casco). Están en zona de restaurantes de centros comerciales Santa Ana y Mall Plaza en Bogotá; de igual manera, también hay un establecimiento en la capital del Magdalena.

Instagram: @chillichang.col



CHILANGOS TACOS Y CHELAS

Tal vez este lugar es el que más conozco y frecuento porque mi hijo trabajó ahí como mesero mientras terminaba sus estudios de arquitectura. Fabulosas recetas tradicionales mexicanas dentro de un centro comercial.

Hay una gran oferta de deliciosos nachos que llevan de base además fríjoles, guacamole, queso costeño, sour cream y pico e gallo; y la proteína va al gusto entre cochinita pibil, cerdo al pastor, asada de carne, birria de res, pollo pibil o mixtos.

En la carta hay una sección de “antojitos mexicanos” que no son otra cosa que especialidades un poco más elaboradas como el “Tomahawk a la chilanga” (corte tomahawk a la plancha de sal flambeado al tequila, y acompañado de tortillas, abundante guacamole, pico e gallo y salsas de la casa), el “chuletón chilango” (cerdo al tamarindo flambeado al tequila y acompañado de ensalada de la casa y mazorca asada) y la “asada a la tampiqueña” (asada de carne parrillada acompañada de arroz a la mexicana, guacamole, fríjoles refritos y chilaquiles rojos).

En cuanto al postre les recomiendo que se pidan las quesadillas con Nutella o los crepes de cajeta al tequila que son buenísimos; y como en todo buen restaurante manito debe haber siempre “aguas frescas” (Chilango cuenta con aguas de horchata, jamaica, limón y tamarindo), pero si lo suyo es algo más fuerte, ordene unas buenas cervezas micheladas, un mojito chilango clásico de tequila blanco, hierbabuena y limón, o unos margaritas “acapulquito” (tequila, mango, chamoy y triple sec) y “chilanga” (tequila blanco, limón, triple sec, jengibre y chiles verdes).

Se ubican en la carrera 18c 109-35 zona container, centro comercial Cafam Floresta y centro comercial Avenida Chile

Instagram: @chilangotacosychelas