Los más de $20 mil millones que Millonarios podría dejar de ganar con la salida de Falcao

Aunque la gran mayoría de los hinchas de Millonarios guardaban la esperanza de que Radamel siguiese en el equipo para el 2025, el club oficializó el adiós del tigre samario y dejó un sinsabor, no solo en los fanáticos embajadores, sino también en gran parte de los seguidores del FPC. Según los rumores, las partes no llegaron a un acuerdo económico con respecto al pago de los impuestos del delantero, por lo que se hizo imposible su continuidad. Aun así, con la salida de Falcao el que más pierde sería el equipo, pues el 9 era una máquina de hacer millones.

¿Cuánto dinero significó la llegada de Falcao para Millonarios?

Como es sabido, cuando Radamel Falcao García llegó a Millonarios para disputar el segundo semestre de la Liga BetPlay 2024, los fanáticos tomaron el fichaje como un buen augurio y se abalanzaron a comprar los abonos ofrecidos por el club. Para ese momento, el plan tenía un valor de entre $396.000 y $1.320.000, y, gracias al arribo del tigre, los 34 mil abonos fueron vendidos en su totalidad. Eso le representó al equipo bogotano ventas por más de $25 mil millones, una cifra que marcó un hito en el balompié nacional.

Sin embargo, para este primer semestre de 2025, esa cifra podría tambalear y, precisamente, por el mismo Radamel Falcao García. Con su adiós, los fanáticos podrían tomar su ausencia como una razón para no adquirir el plan de abonos y dejar a la institución con pérdidas significativas. Además, hay que recordar que el club tampoco ha hecho contrataciones relevantes que sean atractivas para la fanaticada, lo que también es una razón de peso para no adquirirlos. Es más, el club ni siquiera ha hecho público el plan, por lo que no se sabe si lanzará abonos o no.

Radamel Falcao agradeció a Millonarios y a Colombia por su aventura de 6 meses. Aseguró que no es un adiós. Foto: millosfcoficial

Falcao jugó 16 partidos con Millonarios y anotó 5 goles. Además, vestido de azul se consagró como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, al alcanzar la cifra de 350 goles y por poco logra disputar la final de la Liga BetPlay 2024-II. Ahora, con su ausencia, el club bogotano no sólo tendrá un hueco en su delantera, sino un hueco en sus finanzas, pues, aunque Radamel Falcao García exigía un monto importante para mantenerse en la plantilla, seguramente le dejaba más ganancias que pérdidas al equipo.

